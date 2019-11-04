В России
сегодня, 10:13
В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ
Такое предложение выдвинул депутат Госдумы Василий Власов
В Госдуме предлагают не оплачивать некачественные коммунальные услуги. С такой инициативой выступил депутат Василий Власов. Он направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение с просьбой разрешить россиянам не оплачивать некачественные коммунальные услуги, сообщает Газета.ру.
Власов объяснил свою инициативу тем, что часто получает жалобы россиян на высокие тарифы ЖКХ. При этом услуги коммунальщиков не соответствуют минимальному качеству и санитарно-эпидемиологическим нормам.
Существует постановление правительства, определяющее порядок перерасчета платы за коммунальные услуги в случае их несоответствия нормам, однако, считает Власов, этот порядок сложен для граждан.
Инициатива депутата более чем своевременна. В 2019 году тарифы ЖКХ выросли на 1,7% в январе и на 2,4% в июле в среднем по стране.
30 октября правительство утвердило индексацию тарифов ЖКХ в регионах, начиная с третьего квартала 2020 года. Основная часть регионов увеличат тарифы ЖКХ на величину прогнозируемой инфляции в 4% плюс к этому 0,6-1,5 процентного пункта.
Власов объяснил свою инициативу тем, что часто получает жалобы россиян на высокие тарифы ЖКХ. При этом услуги коммунальщиков не соответствуют минимальному качеству и санитарно-эпидемиологическим нормам.
Существует постановление правительства, определяющее порядок перерасчета платы за коммунальные услуги в случае их несоответствия нормам, однако, считает Власов, этот порядок сложен для граждан.
Инициатива депутата более чем своевременна. В 2019 году тарифы ЖКХ выросли на 1,7% в январе и на 2,4% в июле в среднем по стране.
30 октября правительство утвердило индексацию тарифов ЖКХ в регионах, начиная с третьего квартала 2020 года. Основная часть регионов увеличат тарифы ЖКХ на величину прогнозируемой инфляции в 4% плюс к этому 0,6-1,5 процентного пункта.