Происшествия
22 минуты назад
Пожар унес жизнь липчанки
Ее муж находится в больнице.
Вчера вечером в квартире дома 1 на улице Энергостроителей возник пожар.
По данным пресс-службу ГУ МЧС по Липецкой области, на место происшествия приехали четыре отделения и автолестница. Спасателям пришлось вскрыть дверь, чтобы добраться до очага возгорания. В результате происшествия было двое пострадавших. Причины и площадь возгорания уточняются.
Как стало известно GOROD48, в пожаре пострадала семья пенсионеров. Женщина погибла на месте происшествия, ее муж был доставлен в больницу.
По данным пресс-службу ГУ МЧС по Липецкой области, на место происшествия приехали четыре отделения и автолестница. Спасателям пришлось вскрыть дверь, чтобы добраться до очага возгорания. В результате происшествия было двое пострадавших. Причины и площадь возгорания уточняются.
Как стало известно GOROD48, в пожаре пострадала семья пенсионеров. Женщина погибла на месте происшествия, ее муж был доставлен в больницу.