Происшествия

22 минуты назад

Пожар унес жизнь липчанки

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#пожар #МЧС
Пожар унес жизнь липчанки

Ее муж находится в больнице.

Вчера вечером в квартире дома 1 на улице Энергостроителей возник пожар.

По данным пресс-службу ГУ МЧС по Липецкой области, на место происшествия приехали четыре отделения и автолестница. Спасателям пришлось вскрыть дверь, чтобы добраться до очага возгорания. В результате происшествия было двое пострадавших. Причины и площадь возгорания уточняются.

Как стало известно GOROD48, в пожаре пострадала семья пенсионеров. Женщина погибла на месте происшествия, ее муж был доставлен в больницу.
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#пожар #МЧС

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