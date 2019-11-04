Пожар унес жизнь липчанки

Ее муж находится в больнице.

Вчера вечером в квартире дома 1 на улице Энергостроителей возник пожар.



По данным пресс-службу ГУ МЧС по Липецкой области, на место происшествия приехали четыре отделения и автолестница. Спасателям пришлось вскрыть дверь, чтобы добраться до очага возгорания. В результате происшествия было двое пострадавших. Причины и площадь возгорания уточняются.



Как стало известно GOROD48, в пожаре пострадала семья пенсионеров. Женщина погибла на месте происшествия, ее муж был доставлен в больницу.

