Общество

44 минуты назад

На защиту памятника Ленину в Липецке встало движение КОБ

7 433
#памятник Ленину #КОБ
2
На защиту памятника Ленину в Липецке встало движение КОБ

КОБовцы провели у памятника Ленина пикет и зачитали обращение

У памятника Ленину в Липецке прошел первый пикет приверженцы так называемой Концепции Общественной Безопасности, известной еще как концептуальная партия "Единение".


 «Ленина собираются убрать с Соборной площади. Что и следовало ожидать, товарищи. Все эти перекраски и демонтаж памятников советской эпохи, участившиеся в последнее время в Липецкой области - самая настоящая декоммунизация. А ещё что-то рассказывают нам про Украину!

Октябрь 1993 года - это торжество её проведения на уровне экономическом и политическом. Сейчас же идёт борьба с символикой и остатками тех социальных благ, которые были отвоёваны людьми труда, нашими отцами, дедами и прадедами в кровавых битвах XX века. По сути, решение убрать памятник Владимиру Ильичу Ленину с Соборной площади будет означать идеологическую победу капиталистов в Липецкой области!

Товарищи, Ленину не место в лесополосе ЛТЗ! Такие люди, как он, должны управлять страной и находиться внутри здания администрации! А памятник может быть демонтирован только при условии создания более величественного памятника этому гениальному человеку!

Давайте объединяться для того чтобы помешать отвратительному решению представителей липецкой буржуазии!», говорится в аннотации к видео.

Кстати, об Украине, упомянутой КОБовцами. В соседней стране не заставили себя долго ждать. На странице в Фейсбуке МИД России Марии Захаровой, выразившей негодование по поводу демонтажа мемориальной доски маршалу Жукову в Одессе, указали на то,  что неплохо бы посмотреть на свою страну, где творится нечто похожее. В Липецке, например. Комментарий на странице Захаровой тут же подхватили СМИ Украины

Напомним, о переносе памятника Ленина с Соборной площади  заговорили в Липецке на прошедшей неделе. Мэрия Липецка объявила конкурс проектов благоустройства площади Соборная. Примечательно, что в техзадании конкурса сказано о том, что благоустройство предусматривает освобождение площади от памятника Ленина. Памятник переедет в лесополосу за городским ДК в поселок тракторостроителей, где, по предложению главы Липецка Евгении Уваркиной, будет создан музей советской эпохи.

7 433
#памятник Ленину #КОБ
2

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Поддерживаю

1 минуту назад
Не стого начинаете госпожа МЭР, не можете, уйдите, а можете не мешайте, занимайтесь бизнесом.
ответить

неплохо ,но

2 минуты назад
декоммунизация, почитай ,что Песков и Голикова про медицину сказали , до- оптимизировались !
ответить

неплохо ,но

4 минуты назад
11 человек , это отлично только вот , надо скорее к выборам 2020 готовиться , каждая минута на счету .
ответить

декоммунизация

6 минут назад
А это что еще за придурки ? Ленина снести, молодых придурков арестовать.
ответить

Серый

12 минут назад
УВАРКИНА уйди с поста, МЭР должен выбираться жителями а ты назначена от которой один ВРЕД.
ответить

Уваркиной

14 минут назад
Вы у жителей ЛТЗ спросите сначала, нужен ли он нам, для нас важнее лес, а не памятник!
ответить

Бланка в германию отправить

15 минут назад
Немецкий шпион Бланк-Ленин был гомосексуалист и заслан к нам из Германии немецким правительством в опломбированном вагоне. Умер от сифилиса, так как постоянно имел разных сексуальных партнеров и заразился от них
ответить

Еще в рубрике

Любви в липчанах все меньше и меньше
#индекс любви
5
Любви в липчанах все меньше и меньше

сегодня, 21:04

Общество
В причинах неприятного запаха «до крови из носа» в Липецком районе разбирался ОНФ
#ОНФ #запах #экология
47
В причинах неприятного запаха «до крови из носа» в Липецком районе разбирался ОНФ

сегодня, 15:24

Общество
В лидеры рейтинга автохамов выходят они… (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
107
В лидеры рейтинга автохамов выходят они… (ФОТО)

сегодня, 12:48

Общество
Депутат областного Совета обратился в Госдуму с требованием запретить снюсы
#снюсы
47
Депутат областного Совета обратился в Госдуму с требованием запретить снюсы

сегодня, 09:22

Общество
Липецкие музыканты дали благотворительный концерт в поддержку основателя «Алых Парусов» (ФОТО)
#Владимир Болдырев #благотворительность #"Алые Паруса"
2
Липецкие музыканты дали благотворительный концерт в поддержку основателя «Алых Парусов» (ФОТО)

сегодня, 09:10

Общество
Самые низкооплачиваемые бюджетники — педагоги в детских садах
#зарплата
149
Самые низкооплачиваемые бюджетники — педагоги в детских садах

вчера, 13:22

Общество