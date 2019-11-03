Общество
44 минуты назад
На защиту памятника Ленину в Липецке встало движение КОБ
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КОБовцы провели у памятника Ленина пикет и зачитали обращение
У памятника Ленину в Липецке прошел первый пикет приверженцы так называемой Концепции Общественной Безопасности, известной еще как концептуальная партия "Единение".
«Ленина собираются убрать с Соборной площади. Что и следовало ожидать, товарищи. Все эти перекраски и демонтаж памятников советской эпохи, участившиеся в последнее время в Липецкой области - самая настоящая декоммунизация. А ещё что-то рассказывают нам про Украину!
Октябрь 1993 года - это торжество её проведения на уровне экономическом и политическом. Сейчас же идёт борьба с символикой и остатками тех социальных благ, которые были отвоёваны людьми труда, нашими отцами, дедами и прадедами в кровавых битвах XX века. По сути, решение убрать памятник Владимиру Ильичу Ленину с Соборной площади будет означать идеологическую победу капиталистов в Липецкой области!
Товарищи, Ленину не место в лесополосе ЛТЗ! Такие люди, как он, должны управлять страной и находиться внутри здания администрации! А памятник может быть демонтирован только при условии создания более величественного памятника этому гениальному человеку!
Давайте объединяться для того чтобы помешать отвратительному решению представителей липецкой буржуазии!», говорится в аннотации к видео.
Кстати, об Украине, упомянутой КОБовцами. В соседней стране не заставили себя долго ждать. На странице в Фейсбуке МИД России Марии Захаровой, выразившей негодование по поводу демонтажа мемориальной доски маршалу Жукову в Одессе, указали на то, что неплохо бы посмотреть на свою страну, где творится нечто похожее. В Липецке, например. Комментарий на странице Захаровой тут же подхватили СМИ Украины.
Напомним, о переносе памятника Ленина с Соборной площади заговорили в Липецке на прошедшей неделе. Мэрия Липецка объявила конкурс проектов благоустройства площади Соборная. Примечательно, что в техзадании конкурса сказано о том, что благоустройство предусматривает освобождение площади от памятника Ленина. Памятник переедет в лесополосу за городским ДК в поселок тракторостроителей, где, по предложению главы Липецка Евгении Уваркиной, будет создан музей советской эпохи.
«Ленина собираются убрать с Соборной площади. Что и следовало ожидать, товарищи. Все эти перекраски и демонтаж памятников советской эпохи, участившиеся в последнее время в Липецкой области - самая настоящая декоммунизация. А ещё что-то рассказывают нам про Украину!
Октябрь 1993 года - это торжество её проведения на уровне экономическом и политическом. Сейчас же идёт борьба с символикой и остатками тех социальных благ, которые были отвоёваны людьми труда, нашими отцами, дедами и прадедами в кровавых битвах XX века. По сути, решение убрать памятник Владимиру Ильичу Ленину с Соборной площади будет означать идеологическую победу капиталистов в Липецкой области!
Товарищи, Ленину не место в лесополосе ЛТЗ! Такие люди, как он, должны управлять страной и находиться внутри здания администрации! А памятник может быть демонтирован только при условии создания более величественного памятника этому гениальному человеку!
Давайте объединяться для того чтобы помешать отвратительному решению представителей липецкой буржуазии!», говорится в аннотации к видео.
Кстати, об Украине, упомянутой КОБовцами. В соседней стране не заставили себя долго ждать. На странице в Фейсбуке МИД России Марии Захаровой, выразившей негодование по поводу демонтажа мемориальной доски маршалу Жукову в Одессе, указали на то, что неплохо бы посмотреть на свою страну, где творится нечто похожее. В Липецке, например. Комментарий на странице Захаровой тут же подхватили СМИ Украины.
Напомним, о переносе памятника Ленина с Соборной площади заговорили в Липецке на прошедшей неделе. Мэрия Липецка объявила конкурс проектов благоустройства площади Соборная. Примечательно, что в техзадании конкурса сказано о том, что благоустройство предусматривает освобождение площади от памятника Ленина. Памятник переедет в лесополосу за городским ДК в поселок тракторостроителей, где, по предложению главы Липецка Евгении Уваркиной, будет создан музей советской эпохи.
7 433
Поддерживаю
неплохо ,но
неплохо ,но
декоммунизация
Серый
Уваркиной
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