Общество

27 минут назад

Любви в липчанах все меньше и меньше

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#индекс любви
Любви в липчанах все меньше и меньше

В "Индексе Любви" Липецкая область рухнула "с поверхности" ближе ко дну

Ко Дню народного единства Brand Analytics представил данные по эмоциональному состоянию пользователей социальных сетей в регионах России. "Результаты по-прежнему радуют – Индекс Любви в социальных медиа продолжает расти. По результатам измерений за 10 дней с 20 по 30 октября он составил 4,7. То есть о любви пишут больше, чем о ненависти в 4,7 раза. Изменился в позитивную сторону и диапазон значений индекса. В наименее любвеобильных регионах индекс составил 3,1 против 2,5 в прошлом году, а достигнутый максимум – 6,5 против 5,3 за аналогичный период 2018 года", говорится в исследовании.

"Для определения индекса были выявлены русскоязычные упоминания «любви» и «ненависти» от первого лица в настоящем времени: позитивные эмоции (например, «я люблю», «обожаю», «я без ума», «я счастлив» и т.п.) и негативные («я ненавижу», «меня раздражает», «бесит», «твит ненависти» и пр.). среди  580 млн публичных постов и комментариев, оставленных российскими пользователями в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, LiveJournal, Instagram, а также на форумах, в блогах и т.д. Период исследования – 20-30 октября 2019 г. Из анализа были исключены репосты и рекламные публикации. В результате сообщений от первого лица, отвечающих критериям анализа, осталось 1,1 млн. 82,7% сообщений – признания в любви, и только 17,3% – о ненависти.

Самые любвеобильные российские регионы: Севастополь и Республика Крым с Индексом Любви 6,5 и 6,3 соответственно, Костромская область и Ненецкий автономный округ с индексом 6,1 и Краснодарский край с индексом 6,0".

Если где-то Индекс Любви растет, и даже в целом по России, то где-то он серьезно упал. Можно даже сказать - обрушился. 
Липецкая область, например, на 69 месте. А ведь в 2016 году, по данным этого же аналитического агентства, Липецкая область располагалась на 16 месте

В начале этого года, другое аналитическое агентство «Интериум» определило Липецкую область уже на 45 место

Фото: cdn0.radioromantika.ru

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#индекс любви

Комментарии (1)

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Машуко

15 минут назад
Люди забыли что такое любовь ! Это прекрасное и нежное чувство!
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