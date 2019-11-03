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Самолет из Санкт-Петербурга вылетел в Липецк но вернулся в Пулково

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#самолет рейс #отмена #вынужденная посадка. Пулково #аэропорт Липецк
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Самолет из Санкт-Петербурга вылетел в Липецк но вернулся в Пулково

На борту обнаружены неполадки

Как сообщает сайт Форпост Северо-Запад, рейс 7R261 авиакомпании «РусЛайн» Петербург – Липецк отложили на семь часов. Информация о задержке появилась на онлайн-табло аэропорта Пулково.

Как сообщили «Форпосту» в справочной службе аэровокзала, самолёт вылетел по расписанию в 14:30, однако через полчаса вернулся.

«На борту возникли технические проблемы. Сейчас воздушное судно осматривают техники», - уточнили в Пулково.

По словам представителей аэропорта, вылет 7R261 предварительно назначили на 21:20.

Информацию о возвращении лайнера через полчаса после взлёта подтверждают данные онлайн-сервиса Flightradar24.


Фото: forpost-sz.ru

7 1532
#самолет рейс #отмена #вынужденная посадка. Пулково #аэропорт Липецк
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Комментарии (7)

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РАССЕЯ !!

9 минут назад
Пипецкие еврохлам-маршрутки кучу раз ломались при мне.
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Молочный кал

29 минут назад
Ну Я Ж
ответить

Китаец

30 минут назад
Из за этова я собаку недовёз ужин не готов
ответить

BLOOD_JO

42 минуты назад
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ.
ответить

Родина

48 минут назад
Просто ссат.
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Машуко

сегодня, 20:32
Погода не летная
ответить

Это все отмазы,

сегодня, 20:26
Они прочитали молочные новости нашего аэропорта
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