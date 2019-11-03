Происшествия
сегодня, 20:13
Самолет из Санкт-Петербурга вылетел в Липецк но вернулся в Пулково
На борту обнаружены неполадки
Как сообщает сайт Форпост Северо-Запад, рейс 7R261 авиакомпании «РусЛайн» Петербург – Липецк отложили на семь часов. Информация о задержке появилась на онлайн-табло аэропорта Пулково.
Как сообщили «Форпосту» в справочной службе аэровокзала, самолёт вылетел по расписанию в 14:30, однако через полчаса вернулся.
«На борту возникли технические проблемы. Сейчас воздушное судно осматривают техники», - уточнили в Пулково.
По словам представителей аэропорта, вылет 7R261 предварительно назначили на 21:20.
Информацию о возвращении лайнера через полчаса после взлёта подтверждают данные онлайн-сервиса Flightradar24.
Фото: forpost-sz.ru
Как сообщили «Форпосту» в справочной службе аэровокзала, самолёт вылетел по расписанию в 14:30, однако через полчаса вернулся.
«На борту возникли технические проблемы. Сейчас воздушное судно осматривают техники», - уточнили в Пулково.
По словам представителей аэропорта, вылет 7R261 предварительно назначили на 21:20.
Информацию о возвращении лайнера через полчаса после взлёта подтверждают данные онлайн-сервиса Flightradar24.
Фото: forpost-sz.ru
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