МХК «Липецк» отыгрался со счета – 0:2 и победил по буллитам

Героем матча стал Никита Вахромеев, сделавший "дубль" в основное время и реализовавший победный штрафной бросок.

Липецкие хоккеисты одержали суперволевую победу в первой игре 6-матчевой домашней серии над «Академией Михайлова» из Новомосковска – 3:2 после серии буллитов.

Подопечных Сергея Рыбина нужно особенно похвалить за стойкость и веру в победу, ведь по ходу матча наша команду уступала – 0:2.

С этого сезона команда райцентра Тульской области (население 124 тысячи человек) выступает под вывеской открытой при поддержке губернатора региона Академии имени 2-кратного олимпийского чемпиона, 8-кратного чемпиона мира, участника Суперсерии-1972 Бориса Михайлова. В прошлом чемпионате Новомосковск представлял НХК (Новомосковский хоккейный клуб), который и поставил подножку липчанам, выбив их в первом же раунде плей-офф (счет в серии – 3-2). Так что сегодня наши парни взяли своеобразный реванш.

Уже на 3-й минуте малый штраф заработал липчанин Алексей Яковлев и гости устроили настоящий двухминутный штурм ворот Руслана Ялбуева, но не забили. А отличились они в равных составах на 7-й минуте: Владимир Капкин бросил от синей линии, а на добивание первым успел его партнер Егор Храпов.

Вторая шайба побывала в воротах Ялбуева тоже в первом периоде: на 15-й минуте преимущество «академиков» удвоил Владимир Лобарев.

Липчане начали отыгрываться после перерыва. Сначала помогло удаление у соперников. На 24-й минуте наши хоккеисты организовали выход 3 а 1, Демид Небылов от души бросил по воротам, шайба отскочила на крюк Никите Вахромееву, который переправил ее в сетку – 1:2.

Сравнять счет у «Липецка» получилось в… меньшинстве. На 35-й минуте Даниил Прохоров и Вахромеев убежали в контратаку вдвоем против одного защитника: первый передал шайбу точно на клюшку Никите, и тот оформил «дубль» - 2:2.

Третий период прошел осторожно, о чем свидетельствует и статистика бросков в створ ворот: всего 9-7 в пользу Академии Михайлова. Примерно в том же ключе был разыгран и овертайм. На последней минуте дополнительного времени мог убежать на рандеву с голкипером Демид Небылов, но неудачно обработал шайбу на синей линии. Почти сразу же игрок гостей Даниил Есипов схватил удаление и на оставшиеся до сирены 56 секунд липчане получили численное преимущество. Наши парни дважды бросали по воротам, но без успеха.

Серия буллитов началась со взятия ворот нашим Никитой Маняхиным. С ловкостью профессионального карточного шулера он одними руками запутал голкипера и завез шайбу уже в пустые ворота. А вот его партнеры исполняли броски гораздо хуже. В результате в 4-й попытке Андрей Широченко из команды Новомосковска сравнял счет по буллитам – 1:1.

Героем матча суждено было стать Вахромееву, который исполнял 6-й бросок у «Липецка». Никита выполнил его уверенно и под рез «Звездного» принес победу своей команде.

Завтра в «Звездном» состоится повторный матч этих же команд, начало в 13.00.