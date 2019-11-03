сегодня, 17:09
Потепление принесет в Липецкую область небольшие дожди и мокрый снег
В ближайшие сутки территория Липецкой области окажется под влиянием скандинавского циклона – погода будет неустойчивой, ожидаются небольшие дожди и ночью мокрый снег. Среднесуточные температуры превысят норму на три градуса.
В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди, ночью местами с мокрым снегом. Температура ночью около нуля, днем от 6 до 8 градусов тепла.
4 ноября стал самым теплым в Липецке в 1938 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году – 16 градусов мороза.
Сырский
васянчик