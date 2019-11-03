Погода в Липецке

сегодня, 17:09

Потепление принесет в Липецкую область небольшие дожди и мокрый снег

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Потепление принесет в Липецкую область небольшие дожди и мокрый снег

В ближайшие сутки  территория Липецкой области окажется под влиянием скандинавского циклона – погода будет неустойчивой, ожидаются небольшие дожди и ночью мокрый снег. Среднесуточные температуры превысят норму на три градуса. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшие дожди, ночью местами с мокрым снегом. Ветер южный, 7-12 м/сек., возможны порывы до 17 м/сек. Температура ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем составит от 4 до 9 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди, ночью местами с мокрым снегом. Температура ночью около нуля, днем от 6 до 8 градусов тепла.

4 ноября стал самым теплым в Липецке в 1938 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году – 16 градусов мороза.

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Комментарии (2)

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Сырский

38 минут назад
Последний автобус №24 от чаплыг шоссе в 22:49 время прохождения ост ЖД Вокзал в 23:13 ежедневно. Последний автобус №24а от чаплыг шоссе в 23:36 время прохождения ост ул Терешковой в 00:05 ежедневно. Последний автобус №28 от НЛМК до ост Пос Сырский в 00:10 (ежедневно) время прохождения ост Кольцевая 00:30.
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васянчик

40 минут назад
Хорошо бы бота с его минус 30 или плюс 40 нашли и побили сразу человек 50.
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