Потепление принесет в Липецкую область небольшие дожди и мокрый снег

В ближайшие сутки территория Липецкой области окажется под влиянием скандинавского циклона – погода будет неустойчивой, ожидаются небольшие дожди и ночью мокрый снег. Среднесуточные температуры превысят норму на три градуса.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшие дожди, ночью местами с мокрым снегом. Ветер южный, 7-12 м/сек., возможны порывы до 17 м/сек. Температура ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем составит от 4 до 9 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди, ночью местами с мокрым снегом. Температура ночью около нуля, днем от 6 до 8 градусов тепла.



4 ноября стал самым теплым в Липецке в 1938 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году – 16 градусов мороза.



