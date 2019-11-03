Происшествия

сегодня, 12:52

Спасатели предупредили о сильном ветре

3 556
#штормовое предупреждение
Спасатели предупредили о сильном ветре

ГУ МЧС распространило штормовое предупреждение

В  ближайшие  1-3 часа и с сохранением в течение дня 3 ноября и ночи  4 ноября  ожидается  усиление  южного ветра  с  порывами  до 17 м/с.  

Главное управление МЧС России по Липецкой области обращает внимание жителей на необходимость соблюдения мер безопасности при усилении ветра:

При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам

 В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.

 При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон службы спасения 01, с мобильного 101. В Главном управление МЧС России по Липецкой области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.

3 556
#штормовое предупреждение

Комментарии (3)

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дзенf

10 минут назад
Ветер это хорошо еще бы морозец ударил -30.
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Вы

38 минут назад
сонный пожарник, бездельники,х.. на вас
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сонный пожарник

59 минут назад
а нас кто нибудь будет спасать от никотиновой зависимости
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