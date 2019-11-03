Липецкое дерби в Премьер-Лиге (ФОТО, ВИДЕО)

Как дела у наших футболистов в сильнейшей лиге страны.

Липчан в элитном дивизионе России становится все меньше (Григорьев, Попов там уже не играют), но вчера в Премьер-Лиге состоялась встреча, в которой сошлись два игрока, начинавшие свою карьеру в ДЮСШ «Металлурга». «Сочи» с нападающим Антоном Заболотным принимали «Тамбов» защитника Алексея Рыбина. Оба воспитанника липецкого футбола вышли в стартовых составах и провели на поле полноценные 90 минут.

Заболотный даже отметился голевой передачей на 44-й минуте, когда «Сочи» сравнял счет – 1:1 (тремя минутами ранее тамбовчан вывел вперед Михаил Костюков). Никита Бурмистров выполнил подачу с правого фланга, высокий Заболотный выиграл борьбу в воздухе и сделал скидку на эквадорского «легионера» Кристиана Нобоа, который поразил ворота.







Заболотный (слева) и Нобоа поздравляют друг друга



В этом эпизоде Нобоа выбежал из-под опекавшего его Рыбина, которому оставалось только с досады всплеснуть руками, видя как его визави восстанавливает равновесие в счете.

Отчасти Алексей реабилитировался во втором тайме, когда принял участие в голевой комбинации, в результате которой форвард Георгий Мелкадзе, проявив чудеса координации, на 56-й минуте забил победный мяч «Тамбова».







Рыбин (№2) в игре.

Так получилось, что «дерби» двух липчан произошло в матче, в котором встречались две худшие на тот момент команды РФПЛ. Теперь «Тамбов», одержав вторую победу подряд (ранее в домашнем матче была повержена «Уфа» - 3:0), набрал 14 очков и поднялся в зону стыковых матчей – на 14-е место. В зоне вылета сейчас находятся грозненский «Ахмат» - 14 очков и «Сочи» - 13.

Вчера в центре внимания оказался еще один игрок, имеющий отношение в Липецку – родившийся в нашем городе в 1989 году нападающий столичного «Динамо» Кирилл Панченко. В домашней встрече с «Ахматом» штатный пенальтист московского «Динамо» Панченко на 31-й минуте при счете – 0:0 не реализовал удар с 11-ти метров. Вратарь Евгений Городов угадал сумел отбить мяч, который нападающий направил в правый от себя угол. Панченко был заменен на 54-й минуте, а сама встреча закончилась вничью – 1:1, причем игравшие после удаления на 60-й минуте Шарля Каборе динамовцы ушли от поражения на 3-й минуте компенсированного времени.







Панченко не забивает пенальти.



«Динамо» и Панченко тоже находятся в зоне стыков – на 13-м месте.

Рыбин, начавший сезон в глубоком запасе «Тамбова» (первый выход на поле лишь в 6-м туре) в последнее время отвоевал место в основе и принял участие уже в 9-ти матчах. Заболотный сыграл 11 матчей, забил 2 гола. Панченко в 14 играх забил 2 мяча.



Фото ФК "Сочи" и ФК "Динамо" (Москва)

