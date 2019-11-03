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В Раде призвали наказать националистов за снос барельефа Жукову в Одессе

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Депутата Верховной рады Максима Бужанского возмутил демонтаж барельефа советскому маршалу Георгию Жукову в Одессе. Об этом он написал в Telegram.

По его словам, жителям города надо не ходить к "месту отбития" барельефа с лампадками, а наказать националистов, которые портят памятники.

"Или готовьтесь нести их к памятнику Екатерине, Дюку, всему, что вам дорого, привычно, близко. Они же не памятники ломают, они вас ломают, а лампадки в этом вопросе слабо помогают", — добавил депутат.

Барельеф маршала Жукова находился на здании Приморского военкомата на Канатной, 87. На этой неделе его разрушили члены Нацкорпуса (создан на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело).

Мэр Одессы назвал снос памятника "плевком в лицо", а жители города устроили акцию, придя к зданию военкомата с цветами и лампадками, сообщает ria.ru

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