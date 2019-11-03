Тролли специального назначения

Русские боты атаковали солдат НАТО в Прибалтике. Они запугивают военных и их семьи

Размещенные в странах Балтии солдаты НАТО регулярно жалуются, что они сами и их семьи становятся жертвами неизвестных интернет-троллей и получают пугающие анонимные звонки. Последний такой случай произошел с датскими военнослужащими буквально в конце октября. Командование уверено, что за атаками стоит Россия, и готовится выделить дополнительные миллионы евро на информационную войну. Однако недавняя проверка показала, что бойцы альянса и сами грубо нарушают правила безопасного поведения в киберпространстве. Подробности — в материале «Ленты.ру».Международный батальон НАТО, дислоцированный в Эстонии, возглавляет Великобритания. Военнослужащие говорят, что с того самого момента, как в 2017-м их перевели в Прибалтику, им через Facebook и Twitter, а также на личные телефонные номера стали поступать неприятные послания от неизвестных личностей. Британцы заподозрили, что таким образом их троллят русские.Один из солдат анонимно рассказал изданию The Daily Telegraph: некоторые из его сослуживцев получают странные СМС и сообщения в Facebook. «Все они на английском, иногда там пишут: "Мы за вами следим". Это все-таки настораживает, потому что они явно знают, кто мы такие, — пожаловался боец. — Тем не менее, нас к подобному готовили и учили это игнорировать. Я бы не сказал, что российская стратегия работает».Командование НАТО не сомневается, что личный состав альянса троллят боты — «связанные с РФ анонимные аккаунты, которые регулярно штампуют российскую пропаганду». При этом руководство альянса опасается, что одним лишь троллингом дело может не ограничиться. Дескать, российские агенты вооружены специальными устройствами с переносными антеннами, позволяющими взламывать мобильные телефоны военнослужащих ради доступа к содержащейся в них информации.Американские офицеры уверены, что, пока они находились в Эстонии, какие-то недоброжелатели отслеживали их геопозицию по их же смартфонам. В свою очередь пилоты из Нидерландов жаловались, что во время их службы в Балтии, их женам и подругам названивали анонимы с провокационными вопросами, например, «вы знаете, чем здесь занимается ваша половина?» или «может ему лучше уехать?» Американцы склонны обвинять в подобных кознях спецслужбы РФ. Голландцы тоже не сомневаются, что им пакостили именно россияне.The Daily Telegraph пишет, что пока еще британским солдатам в Эстонии разрешают пользоваться личными смартфонами, но их призывают соблюдать все «меры предосторожности». В британском Минобороны заверили, что снабдили своих военных всеми необходимыми наставлениями по технике безопасности. Британский генерал Ник Картер заявил, что войны сейчас ведутся и в интернет-пространстве. И вообще, в современном мире, по его словам, различий между войной и миром больше не существует.Немецкая газета Der Tagesspiegel пишет , что недавно группа экспертов НАТО в Риге провела проверку, насколько легко военнослужащие альянса могут выдать в интернете секретную информацию. Глава находящегося в Риге филиала Центра стратегических коммуникаций НАТО (StratCom) Янис Сартс объяснил, что эта проверка была затеяна с целью хорошенько «встряхнуть» солдат, вывести их из состояния мирного благодушия.

С этой целью создали фейковый сайт для военных, где солдаты могли общаться друг с другом на любые темы. Также им предлагали два сервиса: заказ футболок, требующий при оформлении домашний адрес, и приложение для знакомств, в котором солдатам под видом девушек отвечали проверяющие. Военнослужащие НАТО не смогли противостоять обаянию виртуальных «собеседниц»: они сообщали им свои домашние адреса, рассказывали, где находятся и чем занимаются, высылали через смартфоны фотографии с военных учений. Двое настолько потеряли голову, что, получив предложение покинуть пост ради свидания, с радостью на это согласились.

Между тем, как выяснилось, ротозейство способны проявить не только отдельные военнослужащие, но и целые ведомства, вроде латвийского Министерства обороны. В начале октября рижское издание Diena опубликовало статью о том, что в течение по крайней мере полутора месяцев, а, возможно, намного дольше, оперативная информация Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии по ошибке ежедневно рассылалась в том числе совершенно посторонним лицам.



В распоряжении издания есть скриншоты с десятками текстовых сообщений, содержащих оперативную информацию о различных событиях в НВС с указанием конкретной даты и времени. Большая часть этих данных касается российских военных кораблей, подводных лодок и военных самолетов, замеченных вблизи территориальных вод и воздушного пространства Латвии. Впрочем, посторонние лица получали и гораздо более конфиденциальные сведения, включающие команды о повышенной боеготовности. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс и Служба военной разведки и безопасности хранят на сей счет гробовое молчание.

Подобные проколы вызвали тревогу в латвийском обществе, ведь секретные сведения могли попасть и в руки россиян. Тем более, что, по словам Яниса Сартса, Россия очень коварна. Он считает, что Москва может применять самые разные способы для того, чтобы морочить голову военным НАТО.

«Раньше для пропаганды и распространения ложной информации приходилось распечатывать листовки, обманывать журналистов и отправлять всюду своих агентов. Сейчас для этого достаточно созданного за несколько минут и ориентированного на определенную группу профиля на известном интернет-форуме», — стращает Сартс. Он подчеркивает, что в сети очень легко ввести человека в заблуждение и вовлечь его в мошеннические операции.

Der Tagesspiegel вспоминает нашумевшую историю из Литвы. В 2017 году на имя спикера парламента Виктораса Пранцкетиса и депутатов поступило анонимное послание, в котором сообщалось, что немецкие солдаты из только что прибывшего мотопехотного батальона бундесвера изнасиловали 15-летнюю школьницу в городе Йонава. Пранцкетис немедленно обратился в департамент госбезопасности, Минобороны и МВД с требованием провести расследование инцидента. Почти сразу же было установлено, что послание было дезинформацией. После этого полиция начала уже поиск злоумышленника, отправившего письмо, — которого, впрочем, так и не нашли.

Случай получил широкую огласку не только в Литве, но и за ее пределами. Руководство альянса увидело в нем блестящее доказательство того, что агенты России на каждом шагу пытаются дискредитировать солдат НАТО. Председатель военного комитета Петр Павел предположил, что ложь об изнасиловании была сознательно запущена некими сторонниками России, недовольными приближением войск НАТО к ее границам. А генсек альянса Йенс Столтенберг сказал, что блок должен противодействовать пропаганде, направленной против его войск.

Однако по каким-то причинам аналогичные проколы со стороны западной прессы остаются без внимания. Осенью 2016 года пьяный британский солдат, находясь в рижском McDonalds, сломал нос местному юристу Акселю Айзкалнсу, на которого он напал совершенно немотивированно. На следующее утро пострадавший лежал в палате в центре лицевой хирургии и ждал, когда старшая медсестра позовет его в операционную.

«Примерно в десять утра я получил сообщение от друга, услышавшего о произошедшем. В сообщении содержалась ссылка на портал Telegraph.co.uk, известный как один из самых читаемых в Великобритании. Когда я его открыл, то первое, что увидел, было: Russian Pro-activists attack British soldiers in Riga (Пророссийский активист напал на британских солдат в Риге)», — делится Аксель.





Юрист прочитал всю новость целиком и ужаснулся. «Я понял, что речь идет о происшествии со мной, только описано в Telegraph оно с некоторыми изменениями — или, проще говоря, в абсолютно перевранном виде. Можно сказать, я получил второй удар по голове, сопровождавшийся огромным шоком, а не переломом носа и сотрясением мозга. Когда я представил, насколько огромна аудитория читателей этого сайта, сколько вообще людей узнают всю эту абсурдную информацию, то начал понимать, насколько легко манипулировать массами в наше время», — рассказывал пострадавший. Впрочем, позже справедливость восторжествовала, и виновник происшествия получил воздаяние: британский суд присудил агрессивному солдату штраф в 1000 евро, но только спустя два года.





Сейчас же глава рижского филиала Центра стратегических коммуникаций НАТО Сартс не сомневается, что активнее всего на фронте информационной войны действует Россия. Впрочем, его коллеги подчеркивают, что «кампании по дезинформации способны проводить многие государства, движения и криминальные формирования». Фейковые новости в последнее время систематически распространяют и исламисты. Поэтому сотрудники НАТО в Риге, по их словам, проверяют многочисленные форумы и сайты и пытаются выявить целенаправленное вмешательство. Однако центр главным образом лишь исследует и документирует факты «информационной войны». Даже сторонники жесткого курса в Брюсселе и Вашингтоне не готовы идти из-за этого на военную конфронтацию, но готовы выделять все больше денег на борьбу с дезинформацией.





Больше фейков, хороших и разных

В Прибалтике этим занимается не только НАТО, но и созданная Европейской службой внешнеполитической деятельности в апреле 2015 года StratCom (Оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям). Евродепутат от Латвии Татьяна Жданок указывает, что в прошлом году целевая восточная группа StratCom получила из бюджета ЕС 1,3 миллиона евро для борьбы с российской пропагандой и дезинформацией. За эти деньги она зафиксировала 434 случая дезинформации в российских СМИ. В нынешнем году бюджет группы был увеличен до трех миллионов евро. И эти деньги дали незамедлительный эффект — специалисты обнаружили уже 998 таких случаев.

Сейчас в восточной группе StratCom работает 16 человек. Никому из них нельзя выступать в СМИ под своим именем. Анонимный представитель группы пояснил эстонским журналистам, что причины две: во-первых, их собственная безопасность. Во-вторых, StratCom хочет быть единодушным, так что именные комментарии и интервью может давать только пресс-секретарь.

Помимо «ядра» группы, в ней задействовано еще 20 человек, повседневной работой которых является наблюдение за СМИ, в том числе за социальными сетями. Они выбирают из российских источников новости, считающиеся фейковыми, добавляют их по ключевым словам в свою базу данных, которая находится на сайте EuVsDisinfo.eu. К настоящему моменту им удалось собрать уже 6250 таких «информационных атак».

Специалист StratCom рассказал об одном примере — как группа боролась с «фейковой» публикацией об освобождении Таллина от нацистов в 1944 году силами Красной армии. В ответ в прибалтийских СМИ была выпущена контрновость о том, что русские не освободили, а оккупировали Эстонию. Материал снабдили ссылками на «авторитетные» источники.



Сейчас восточную группу StratCom предлагается сделать постоянной структурой Европейской службы внешних связей и резко увеличить ее финансирование. «Нет никаких сомнений в том, что такая серьезная контора может освоить и 100 миллионов, а взамен найти астрономическое количество случаев дезинформации. Закономерность просматривается. Чем больше денег налогоплательщиков закладывается в устройство, тем больше случаев дезинформации будет найдено. Деньги — ваши, отчеты — наши», — саркастически указывает евродепутат от Латвии Татьяна Жданок.

По ее мнению, спрос рождает предложение. Евродепутат рассказывает, что она подписана на рассылки от StratCom и видит, что учреждение нередко выдает за «фейки» вполне достоверные новости. «Например, ставшая известной по всему миру история с препарированием на глазах у детей тела умерщвленного в одном из датских зоопарков льва, освещенная в новостном сюжете на одном из каналов российского телевидения, вошла в отчет StratCom как случай дезинформации. С таким подходом дезинформацию можно найти в любой новости, содержащей критику. Неужели именно на это мы собираемся ежегодно тратить миллионы евро?» — вопрошает политик.

Владимир Веретенников

Lenta.ru



