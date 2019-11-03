Видеообзор победы «Металлурга» в «Химках» и интервью тренеров

Все, что осталось узнать о вчерашней «виктории» липецкой команды.

Липецкий «Металлург» вчера на выезде победил «Химки-М» - 3:1, благодаря хет-трику своего лучшего бомбардира Андрея Овчинникова, на счету которого теперь стало 11 голов.

Представляем вам видеоотчет о матче от пресс-службы подмосковного клуба.

Сергей Машнин: «Рад, что удалось дожать соперника»

- Очень доволен, что мы сегодня победили: можно сказать – дожали соперника, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «сталеваров» Сергей Машнин, - Мы уверенно начали первый тайм, забили гол. Но затем «Химки-М» создали 3-4 голевых момента, один из которых реализовали. Вторую подряд игру нам приходится вносить коррективы в игру. Второй тайм начался на встречных курсах, практически без центра поля. Атаки шли и в одну, и в другую стороны. В итоге нам удалось забить необходимые голы и победить – 3:1.

- В первом тайме «Металлург» выходил из обороны в атаку с помощью коротких передач, а после перерыва вы чаще начали использовать длинные забросы. Это была тренерская установка или на игру команды повлияло желание отыграться?

- Скорее второе. Обычно мы играем в короткий и средний пас. Не скажу, что мы прямо сбились на длинные передачи.… Вышел скоростной Ахвледиани, который хорошо играет головой, что мы тоже учитывали в игре.

Тренер «Химок-М»: «Ребята выполнили установку, к ним претензий нет»

Наши ребята проявили колоссальную самоотдачу, все стремились победить. По игре, по самоотдаче претензий ни к кому нет. Однако индивидуальные ошибки не позволили добиться положительного результата.

- Сегодня в составе «Химок-М» дебютировал 18 летний Семён Абрамов (родился 10 июля 2001 г.). Что скажете по нему? (Напомним, что юный голкипер пропустил необязательный гол со штрафного от Андрея Овчинникова и был заменен в перерыве, прим.).

- Он очень трудолюбивый футболист. Поэтому решили дать ему шанс, ведь Семён заслужил его на тренировках. Да, первый гол был на его совести. Но за исключением этого эпизода особых претензий к его игре нет.

- «Химки-М» выполнили план на игру?

- Выполнили. План заключался в игре отрезками: чередовать высокое давление, игру из глубины, иногда включать прессинг, выходить в быстрые атаки. Мы моделируем игру главной команды (занимающий 2-е место в ФНЛ «Химок», прим.). Сегодня реализовали один стандарт, который наигрывали на тренировках. Это порадовало. А вот над реализацией собственных моментов еще предстоит поработать.

Напомним, что «Металлург» занимает 2-е место в группе «Центр» второго дивизиона. В 2019 году «сталеварам» осталось провести лишь один матч – 9 ноября на своем поле с «Рязанью», а затем в чемпионате наступит многомесячная зимняя пауза.