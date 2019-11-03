В России

17 минут назад

В Ростове избили шутника-пранкера

52

Пранкер с криками "аллаявбар" закинул чёрный пакет в автобус, за что и поплатился.

Инцидент случился еще в понедельник, 28 октября, в 15:40 на остановке в районе проспекта Королева, 4. 

― Люди вышли, начали закрываться двери, и в этот момент какой-то мужик кидает в салон автобуса № 18 чёрный пакет с коробкой. Кто-то кричит: «Бомба». Почти все пассажиры выбегают. Я выбежала в числе последних, — рассказала одна из очевидцев.

  Находившиеся поблизости мужчины поймали шутника и избили. А в пакете оказалась плитка.



52

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В расстреле сотрудников ДПС подозреваются ополченцы ДНР 
В расстреле сотрудников ДПС подозреваются ополченцы ДНР 

28 минут назад

В России
В Омске автомобиль без водителя сбил женщину и ребенка
В Омске автомобиль без водителя сбил женщину и ребенка

37 минут назад

В России
Полковник ФСБ признал себя миллиардером
#имущество
1
Полковник ФСБ признал себя миллиардером

01.11.2019 14:45

В России
Россияне высказались насчет смертной казни
#смертная казнь #опрос
1
Россияне высказались насчет смертной казни

01.11.2019 14:38

В России
Убийца с детской площадки найден мертвым в СИЗО
#убийство
Убийца с детской площадки найден мертвым в СИЗО

01.11.2019 14:32

В России
Воспитательницы пытались остановить убийцу ребенка
#убийство #детский сад
1
Воспитательницы пытались остановить убийцу ребенка

01.11.2019 14:22

В России