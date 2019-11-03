В Ростове избили шутника-пранкера

Пранкер с криками "аллаявбар" закинул чёрный пакет в автобус, за что и поплатился.

Инцидент случился еще в понедельник, 28 октября, в 15:40 на остановке в районе проспекта Королева, 4.



― Люди вышли, начали закрываться двери, и в этот момент какой-то мужик кидает в салон автобуса № 18 чёрный пакет с коробкой. Кто-то кричит: «Бомба». Почти все пассажиры выбегают. Я выбежала в числе последних, — рассказала одна из очевидцев.



Находившиеся поблизости мужчины поймали шутника и избили. А в пакете оказалась плитка.







