В мире

33 минуты назад

Альварес нокаутировал Ковалева

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Россиянин Сергей Ковалёв проиграл мексиканцу Саулю Альваресу в главном бою боксёрского вечера в Лас-Вегасе. Поединок прошёл в рамках полутяжёлого веса. Титул WBO, которым до боя владел Ковалёв, перешёл к Канело.

Альварес с первых минут действовал более сосредоточенно. С четвёртого раунда он добавил в атаке и начал забирать раунды. Нокаут получился довольно жёстким — Ковалёв не смог подняться на ноги без посторонней помощи.

Таким образом, мексиканец завоевал титул уже в четвёртой весовой категории. На его счету всего одно поражение — от Флойда Мейвезера. Ковалёв же проиграл в четвёртый раз, сообщает life.ru


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