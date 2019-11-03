33 минуты назад
Альварес нокаутировал Ковалева
Альварес с первых минут действовал более сосредоточенно. С четвёртого раунда он добавил в атаке и начал забирать раунды. Нокаут получился довольно жёстким — Ковалёв не смог подняться на ноги без посторонней помощи.
Таким образом, мексиканец завоевал титул уже в четвёртой весовой категории. На его счету всего одно поражение — от Флойда Мейвезера. Ковалёв же проиграл в четвёртый раз, сообщает life.ru
Wow! Close fight ended by Canelo knocking out Kovalev. #boxing #CaneloKovalev #vegas pic.twitter.com/EEPtrQ9eaC— Mick Akers (@mickakers) November 3, 2019
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30.10.2019 12:08В мире