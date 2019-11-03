Общество

6 минут назад

Депутат облсовета обратился к коллегам в Госдуму с требованием запретить снюсы

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#запрет #снюсы
Депутат облсовета обратился к коллегам в Госдуму с требованием запретить снюсы

Снюсы свободно продают подросткам

Как сообщает депутат липецкого областного совета Андрей Трофименков, он направил депутатское обращение в Государственную Думу с предложением внести корректировки в законодательство регулирующее продажу табачных изделий. Закон запрещает продажу детям и подросткам табакосодержащие вещества, но не никтоносодержащие. При этом рынок оказался завален так называемыми снюсами, в которых нет табака, но никотина – в десятки раз больше чем его содержится в сигарете. И он как жвачка продается в Липецке свободно. И снюсы потребляют многие липецкие школьники, о чем депутату рассказали родители и попросили помочь законодательно отрегулировать этот вопрос. 

В законе есть запрет на оптовую торговлю насваем и сосательным табаком (снюсом). Но его стали ввозить в страну под видом жевательного изделия, на которое запрет не распространяется. Андрей Трофименков привел пример интерне-продажи снюсов в Липецке и его популярности у подростков, о чем они делятся в соцсетях. Депутат обратился в Госдуму с предложением поставить этому законодательный заслон. 

Фото: www.netlaakari.fi

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#запрет #снюсы

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