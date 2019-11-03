Спасатели отстояли от огня жилой дом

Сегодня около 22.00 в селе Хрущевка Липецкого района загорелся жилой дом на двух хозяев. К месту возгорания прибыли три пожарных расчета.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области, пожарным удалось справится с огнем и фактически спасти строение: одна часть дома уцелела полностью, во второй части повреждено чердачное помещение.



Во время пожара никто не пострадал.





