Происшествия

21 минуту назад

Спасатели отстояли от огня жилой дом

98
#пожар
Спасатели отстояли от огня жилой дом
Сегодня около 22.00 в селе Хрущевка Липецкого района загорелся жилой дом на двух хозяев. К месту возгорания прибыли три пожарных расчета.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области, пожарным удалось справится с огнем и фактически спасти строение: одна часть дома уцелела полностью, во второй части повреждено чердачное помещение.

Во время пожара никто не пострадал.


98
#пожар

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