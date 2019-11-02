Спорт

сегодня, 15:30

«Металлург» выиграл 6-й матч подряд, но задачи выхода в ФНЛ у него нет

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#Футбол #"Металлург"
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«Металлург» выиграл 6-й матч подряд, но задачи выхода в ФНЛ у него нет

Сегодня героем стал Андрей Овчинников, оформивший хет-трик.

Липецкие «сталевары» сегодня в гостях выиграли у молодежного состава подмосковного ФК «Химки» - 3:1.

«Металлург» играет все лучше и лучше: беспроигрышная серия команды достигла уже 8 матчей, причем в шести «крайних» играх липчане одержали победы. Сегодня героем дня стал лучший бомбардир команды Андрей Овчинников, оформивший хет-трик. Теперь на счету атакующего полузащитника уже 11 голов за сезон!

Первый раз Овчинников отличился на 19-й минуте ударом со штрафного. Затем хозяева на короткий срок перехватили инициативу, и на 35-й минуте после розыгрыша углового сравняли счет: нападающий Александр Оленев ударом головой «пробил» голкипера липчан Давида Икановича, проведшего, к слову, очередной выдающийся матч.

Второй тайм проходил под одним вопросом: когда же забьет «Металлург»? Ждать пришлось долго: мяч упорно не хотел идти в ворота. Вышедший на замену хавбек Андрей Мохов попал в штангу: при подаче Овчинниковым углового ближе к концу матча мяч дважды (!) угодил в каркас ворот, а затем с линии его выбил защитник.

Но все-таки «красно-черные» дожали хозяев. На 83-й минуте Сергей Чернышов сделал идеальный заброс в чужую штрафную на Овчинникова, который мастерски корпусом оттер защитника и был сбит бросившимся в ноги вратарем – пенальти. К мячу подошел сам пострадавший и с 11-ти метров не оставил шансов голкиперу – 2:1.

А уже в компенсированное время липчане разыграли мастерскую комбинацию, выведя своего лидера на ударную позицию внутри штрафной – 3:1.

До длительной зимней паузы в чемпионате подопечным Сергея Машнина осталось сыграть один матч – 9 ноября на своем поле с «Рязанью». Независимо от результата этой игры, «Металлург» к промежуточному финишу уже не опустится ниже 3-го места, а стало быть, будет выполнять задачу-минимум на сезон. А вот максимальных целей – выхода в ФНЛ – у нашей команды до сих пор нет, да и в свете последних событий в клубе вряд ли уже появятся. А жаль…

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#Футбол #"Металлург"
1

Комментарии (5)

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Серый

7 минут назад
Наверное боятся , с дворовыми командами они выигрывают.
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Спившийся Футболист

9 минут назад
В литербол у них лучше получается!
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Миха

13 минут назад
А ведь в 90-е даже в этой т.н."деревне" и хоккей был и футбол и волейбол. И по вышке ведь играли.
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митяй

54 минуты назад
Народ значит не будет ходить на футбол.Стадион пустой будет.Пускай дальше пинают в третьей лиге стыдоба.Я давно говорил что ни футбола ни хоккея в этой деревне не будет.Один марафон за деньги да бадминтон.
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но задачи выхода в ФНЛ у него нет

сегодня, 15:38
Вся суть.
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