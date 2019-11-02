Происшествия

57 минут назад

75-летний мужчина умер в автобусе

4 1159
#несчастный случай
75-летний мужчина умер в автобусе
1 ноября в 16.50 на остановке "23-й микрорайон" в автобусе маршрута №30 стало плохо 75-летнему мужчине.  Он умер еще до приезда бригады "скорой помощи".

По факту смерти пожилого липчанин проводится проверка, но уже ясно, что его смерть наступила от естественных причин.
4 1159
#несчастный случай

Комментарии (4)

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1 минуту назад
Инопланетянин, ПФР карнавалит
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Нам говорили в 70 жизнь только начинается

3 минуты назад
То на дороге,то в автобусе. То ли еще будет.
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Инопланетянин

38 минут назад
Вы сума сошли . Сообщении о смерти и тут сунули рекламу карнавал танцуют.
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Ч

40 минут назад
Для смертного - она естественное состояние , а для нас - неожиданно .
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