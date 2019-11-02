75-летний мужчина умер в автобусе

1 ноября в 16.50 на остановке "23-й микрорайон" в автобусе маршрута №30 стало плохо 75-летнему мужчине. Он умер еще до приезда бригады "скорой помощи".



По факту смерти пожилого липчанин проводится проверка, но уже ясно, что его смерть наступила от естественных причин.