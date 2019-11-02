Происшествия
57 минут назад
75-летний мужчина умер в автобусе
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1 ноября в 16.50 на остановке "23-й микрорайон" в автобусе маршрута №30 стало плохо 75-летнему мужчине. Он умер еще до приезда бригады "скорой помощи".
По факту смерти пожилого липчанин проводится проверка, но уже ясно, что его смерть наступила от естественных причин.
По факту смерти пожилого липчанин проводится проверка, но уже ясно, что его смерть наступила от естественных причин.
4 1159
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Нам говорили в 70 жизнь только начинается
Инопланетянин
Ч