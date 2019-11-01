Происшествия

10 минут назад

На окружной трассе в Липецке автомобиль столкнулся с автобусом

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Госпитализирован водитель "Рено"

Сегодня вечером на окружной трассе, в районе цемзавода, водитель на автомобиле "Рено" догнал и столкнулся с ехавшим впереди автобусом ПАЗ.

В ПАЗике пассажиров не было, в автобусе никто не пострадал. Водитель "Рено" получил серьезные травмы и госпитализирован.
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Комментарии (2)

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Иномарка DURACAM

10 секунд назад
Инопомойка - ось зла! Лучше купить козла!
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Renault DURACAM

2 минуты назад
хРено -гавно поставил рекорд - догнал автобус!
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