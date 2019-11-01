На окружной трассе в Липецке автомобиль столкнулся с автобусом

Госпитализирован водитель "Рено"

Сегодня вечером на окружной трассе, в районе цемзавода, водитель на автомобиле "Рено" догнал и столкнулся с ехавшим впереди автобусом ПАЗ.



В ПАЗике пассажиров не было, в автобусе никто не пострадал. Водитель "Рено" получил серьезные травмы и госпитализирован.

