Происшествия

19 минут назад

Заказавшую убийство отца и мачехи 15-летнюю девочку взяли под стражу

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#убийство двух лиц
Заказавшую убийство отца и мачехи 15-летнюю девочку взяли под стражу

Ей вменяют покушение на убийство двух лиц.

Как уже сообщал GOROD48, вчера Елецкий городской суд арестовал на два месяца 22-летнего студента ЕГУ Евгения Комова по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («покушение на убийство двух лиц»): он пытался зарезать отца и мачеху своей 15-летней возлюбленной в ночь на 28 октября в поселке Солидарность. В итоге 48-летняя женщина погибла на месте преступления, а 50-летний мужчина отделался несерьезными ранениями.

Сегодня суд арестовал на два месяца по тем же статьям Уголовного розыска и девушку, заказавшую убийство отца и мачехи. Несовершеннолетняя ельчанка, студентка местного колледжа, хотела расправиться с отцом, запрещавшим ей сожительствовать со студентом университета, а мачеха могла стать невольной свидетельницей убийства (после расправы молодые люди хотели сжечь дом вместе с телами убитых чтобы скрыть следы преступления).

Напомним, что девушка жила с отцом после распада семьи родителей. Когда он привел в свой дом сожительницу, это вызвало негодование дочери, проявившегося в неадекватном поведении, приведшем ее в областной психоневрологический диспансер. В психушке она провела три недели. Там несовершеннолетняя и познакомилась с юношей из Ельца, Евгением Комовым, который находился в клинике на лечении. После выписки из стационара пара стала жить в Ельце в квартире, которую им сняла ее мать.


фото:РенТВ

2 377
#убийство двух лиц

Комментарии (2)

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Мальчик

6 минут назад
Та еще - девочка!
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Ваня Палкин

12 минут назад
Прикольное фото...Город 48, вы чё там курите?
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