сегодня, 09:00
Коллекция вкусных новогодних подарков для вас и ваших детей!
Где выбрать очень вкусные конфеты для праздника своим детям? Новогодние подарки от "Липецкой продуктовой компании" (ООО "ЛПД") делаются с любовью и заботой о детях.
Большой выбор сладких новогодний подарков Вы найдете в нашем каталоге:
"Липецкая продуктовая компания" (ООО "ЛПД") принимает индивидуальные и коллективные заказы на новогодние подарки различной комплектации для взрослых и детей по телефонам 559-747, 559-749.
Общество с ограниченной ответственностью «ЛПД» (ООО «ЛПД»)
Адрес: 398037, г. Липецк, Лебедянское шоссе, д.3А, офис 12