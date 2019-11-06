Бизнес

сегодня, 09:00

Коллекция вкусных новогодних подарков для вас и ваших детей!

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Коллекция вкусных новогодних подарков для вас и ваших детей!

Где выбрать очень вкусные конфеты для праздника своим детям? Новогодние подарки от "Липецкой продуктовой компании" (ООО "ЛПД") делаются с любовью и заботой о детях.

Все мы знаем, что подарки для детей являются главным событием праздника! И, традиционно, все дети рассчитывают получить сладкие, шоколадные новогодние подарки. 2020 год – не станет исключением!

Большой выбор сладких новогодний подарков Вы найдете в нашем каталоге:



"Липецкая продуктовая компания" (ООО "ЛПД") принимает индивидуальные и коллективные заказы на новогодние подарки различной комплектации для взрослых и детей по телефонам 559-747, 559-749.

Общество с ограниченной ответственностью «ЛПД» (ООО «ЛПД»)
Адрес: 398037, г. Липецк, Лебедянское шоссе, д.3А, офис 12
ОГРН 1174827002228

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