Происшествия

5 минут назад

Обваренную кипящим рассолом малышку перевели из реанимации в обычную палату

68
#ожоги #дети
Обваренную кипящим рассолом малышку перевели из реанимации в обычную палату

Через две недели двухлетней девочке предстоят пластические операции.

Как уже сообщал GOROD48, на прошлой неделе в ожоговое отделение областной детской больницы попала двухлетняя девочка с ожогами 30% тела. Малышку, как оказалось, окатило кипящим масляным рассолом из лопнувшей стеклянной банки, в которую ее мама закатывала грибы.

- Девочку уже перевели в отдельную палату ожогового отделения из реанимации. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. После двух недель планового лечения пациентке будет пересажена кожа. Девочке потребуется несколько пластических операций, - сообщил GOROD48 главный врач областной детской больницы Сергей Голобурдин.
68
#ожоги #дети

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