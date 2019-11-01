Происшествия
5 минут назад
Обваренную кипящим рассолом малышку перевели из реанимации в обычную палату
Через две недели двухлетней девочке предстоят пластические операции.
Как уже сообщал GOROD48, на прошлой неделе в ожоговое отделение областной детской больницы попала двухлетняя девочка с ожогами 30% тела. Малышку, как оказалось, окатило кипящим масляным рассолом из лопнувшей стеклянной банки, в которую ее мама закатывала грибы.
- Девочку уже перевели в отдельную палату ожогового отделения из реанимации. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. После двух недель планового лечения пациентке будет пересажена кожа. Девочке потребуется несколько пластических операций, - сообщил GOROD48 главный врач областной детской больницы Сергей Голобурдин.
- Девочку уже перевели в отдельную палату ожогового отделения из реанимации. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. После двух недель планового лечения пациентке будет пересажена кожа. Девочке потребуется несколько пластических операций, - сообщил GOROD48 главный врач областной детской больницы Сергей Голобурдин.