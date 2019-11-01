В России
сегодня, 14:45
Полковник ФСБ признал себя миллиардером
257
И он готов поделиться с властями.
Обвиняемый в мошенничестве полковник ФСБ России Кирилл Черкалин согласен отдать государству часть имущества по миллиардному иску Генпрокуратуры РФ к нему и его родственникам. Об этом ТАСС сообщили в Головинском суде Москвы. В ходе заседания по иску адвокат перечислил имущество, которое Черкалин готов обратить в доход государства. Черкалин заявил, что согласен на взыскание и конфискацию у него рублей, долларов и евро на общую сумму в 6,1 миллиарда рублей, без учета остальных активов.
Ответчик признает в полном объеме взыскание в доход государства следующего имущества: денег в сумме $200,5 тыс., 900 тыс. рублей, $50,49 млн, €1,978 млн, 16,145 млн рублей, $22,056 млн, €6,522 млн, £4 тыс., 793 млн рублей, автомобиля Porsche Cayenne, а также наручных часов, запонок. Как объяснил защитник, эти деньги полковник получил "из не предусмотренных законом источников". Остальные требования ответчик не признает.
Михайлов также перечислил имущество, которое, по мнению полковника, Генпрокуратура требует взыскать незаконно. Речь идет о 120 тысячах рублей, менее чем двух тысячах швейцарских франков, а также квартирах, домах, нежилых помещениях, земельных участках, парковочных местах и ювелирных украшениях, которые принадлежат его родителям, бывшим женам, другим родственникам и близким. Всего прокуратура требует изъять у полковника и его родных около 6,5 миллиарда рублей. Обвинение настаивает, что происхождение этих активов подсудимый объяснить не может.
По данным следствия, в 2011 году Черкалин, а также полковники ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов ввели главу строительной компании Сергея Гляделкина "в заблуждение относительного того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности". Бизнесмен согласился передать вымогателям "в полном объеме принадлежащую ему долю в уставном капитале" компании на сумму не менее 490 миллионов рублей. Следствие полагает, что Черкалин руководил этой преступной группой, пишет РИА Новости.
Ответчик признает в полном объеме взыскание в доход государства следующего имущества: денег в сумме $200,5 тыс., 900 тыс. рублей, $50,49 млн, €1,978 млн, 16,145 млн рублей, $22,056 млн, €6,522 млн, £4 тыс., 793 млн рублей, автомобиля Porsche Cayenne, а также наручных часов, запонок. Как объяснил защитник, эти деньги полковник получил "из не предусмотренных законом источников". Остальные требования ответчик не признает.
Михайлов также перечислил имущество, которое, по мнению полковника, Генпрокуратура требует взыскать незаконно. Речь идет о 120 тысячах рублей, менее чем двух тысячах швейцарских франков, а также квартирах, домах, нежилых помещениях, земельных участках, парковочных местах и ювелирных украшениях, которые принадлежат его родителям, бывшим женам, другим родственникам и близким. Всего прокуратура требует изъять у полковника и его родных около 6,5 миллиарда рублей. Обвинение настаивает, что происхождение этих активов подсудимый объяснить не может.
По данным следствия, в 2011 году Черкалин, а также полковники ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов ввели главу строительной компании Сергея Гляделкина "в заблуждение относительного того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности". Бизнесмен согласился передать вымогателям "в полном объеме принадлежащую ему долю в уставном капитале" компании на сумму не менее 490 миллионов рублей. Следствие полагает, что Черкалин руководил этой преступной группой, пишет РИА Новости.
257