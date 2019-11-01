В России
5 минут назад
Россияне высказались насчет смертной казни
Опрос провели в Сети.
Большинство россиян (69%) считают, что за некоторые преступления следует приговаривать к смертной казни; причем более половины (52%) вернули бы эту меру в российскую практику, а более трети (37%) считают введение в 1996 году моратория на применение смертной казни верным решением, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".
69% жителей России считают, что за определенными преступлениями должна следовать высшая мера наказания в виде смертной казни, а 52% респондентов хотели бы вернуть ее в российскую практику. Более трети опрошенных (37%) полагают, что введение моратория на смертную казнь в 1996 году было верным решением. В то же время 45% людей выступили против моратория, уточняют «Известия». Полностью отказаться от применения смертной казни захотели лишь 8% участников опроса. Среди преступлений, за совершение которых следовало бы применять эту меру наказания, россияне назвали сексуальные преступления против несовершеннолетних (68%), убийство (57%), терроризм (53%), изнасилование (52%) и распространение наркотиков (28%).
Опрос "ФОМнибус" проводился 26-27 октября в 104 населенных пунктах, 53 регионах РФ при участии 1,5 тысяч респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%, уточняет РИА Новости.
69% жителей России считают, что за определенными преступлениями должна следовать высшая мера наказания в виде смертной казни, а 52% респондентов хотели бы вернуть ее в российскую практику. Более трети опрошенных (37%) полагают, что введение моратория на смертную казнь в 1996 году было верным решением. В то же время 45% людей выступили против моратория, уточняют «Известия». Полностью отказаться от применения смертной казни захотели лишь 8% участников опроса. Среди преступлений, за совершение которых следовало бы применять эту меру наказания, россияне назвали сексуальные преступления против несовершеннолетних (68%), убийство (57%), терроризм (53%), изнасилование (52%) и распространение наркотиков (28%).
Опрос "ФОМнибус" проводился 26-27 октября в 104 населенных пунктах, 53 регионах РФ при участии 1,5 тысяч респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%, уточняет РИА Новости.