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11 минут назад

Убийца с детской площадки найден мертвым в СИЗО

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#убийство
Убийца с детской площадки найден мертвым в СИЗО

Мужчина зарезал свою бывшую жену.

В СИЗО в подмосковном Серпухове найден мертвым Артем Шустов, которого подозревали в убийстве девушки на детской площадке на глазах ее ребенка. Шустова нашли мертвым в общей бане. Причины смерти не уточняются.

Как передает ТАСС со ссылкой на собственные источники, Шустов, скорее всего, покончил с собой. Мужчину нашли без сознания в общей бане изолятора. "Скорая помощь" прибыла на место, но Шустов был уже мертв. По предварительным данным, никаких конфликтов с администрацией СИЗО и сокамерниками у него не было. При этом источники говорят о нестабильном психическом состоянии Шустова.

24 июля в Раменском 38-летний Шустов приехал на детскую площадку у дома, где жила его бывшая девушка - молодая 25-летняя мама, и на глазах ее 5-летней дочери зарезал, буквально истыкав несчастную ножом. Потом попытался скрыться, уехав в сторону Ногинска, полиция задержала его в лесу недалеко от этого города. В СИЗО Серпухова его определили на время досудебной меры пресечения. Вскоре его заподозрили расправе над ещё одной бывшей любовницей.
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#убийство

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