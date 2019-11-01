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11 минут назад
Убийца с детской площадки найден мертвым в СИЗО
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Мужчина зарезал свою бывшую жену.
В СИЗО в подмосковном Серпухове найден мертвым Артем Шустов, которого подозревали в убийстве девушки на детской площадке на глазах ее ребенка. Шустова нашли мертвым в общей бане. Причины смерти не уточняются.
Как передает ТАСС со ссылкой на собственные источники, Шустов, скорее всего, покончил с собой. Мужчину нашли без сознания в общей бане изолятора. "Скорая помощь" прибыла на место, но Шустов был уже мертв. По предварительным данным, никаких конфликтов с администрацией СИЗО и сокамерниками у него не было. При этом источники говорят о нестабильном психическом состоянии Шустова.
24 июля в Раменском 38-летний Шустов приехал на детскую площадку у дома, где жила его бывшая девушка - молодая 25-летняя мама, и на глазах ее 5-летней дочери зарезал, буквально истыкав несчастную ножом. Потом попытался скрыться, уехав в сторону Ногинска, полиция задержала его в лесу недалеко от этого города. В СИЗО Серпухова его определили на время досудебной меры пресечения. Вскоре его заподозрили расправе над ещё одной бывшей любовницей.
Как передает ТАСС со ссылкой на собственные источники, Шустов, скорее всего, покончил с собой. Мужчину нашли без сознания в общей бане изолятора. "Скорая помощь" прибыла на место, но Шустов был уже мертв. По предварительным данным, никаких конфликтов с администрацией СИЗО и сокамерниками у него не было. При этом источники говорят о нестабильном психическом состоянии Шустова.
24 июля в Раменском 38-летний Шустов приехал на детскую площадку у дома, где жила его бывшая девушка - молодая 25-летняя мама, и на глазах ее 5-летней дочери зарезал, буквально истыкав несчастную ножом. Потом попытался скрыться, уехав в сторону Ногинска, полиция задержала его в лесу недалеко от этого города. В СИЗО Серпухова его определили на время досудебной меры пресечения. Вскоре его заподозрили расправе над ещё одной бывшей любовницей.
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