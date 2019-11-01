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20 минут назад
Воспитательницы пытались остановить убийцу ребенка
Охранника, пустившего постороннего в детсад, задержали.
Две воспитательницы детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре пытались помешать убийце шестилетнего ребенка. Как сообщает «Лента», женщины заметили у входа в детскую спальню нападавшего Дениса Поздеева с ножом и хотели помешать ему зайти к воспитанникам сада, однако он их оттолкнул. Тогда воспитательницы отправились за помощью к охраннику, а когда вернулись, мужчина уже ранил ребенка.
Сотрудник охранного предприятия, впустивший убийцу ребенка в детский сад в Нарьян-Маре, задержан. Он осуществлял охрану помещений детского сада, но допустил беспрепятственный проход нетрезвого мужчины. Подозреваемый позвонил в домофон, охранник дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь, приняв за родителя одного из воспитанников.
Напомним, п одозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара Денис Поздеев рассказал о мотивах своего поступка 31 октября. Поздеев рассказал правоохранителям, что прочитал в книге заклинание. По его словам, чтобы заклинание сбылось, надо было убить ребенка, пишут «Известия». Он уточнил, что купил данную книгу в магазине.
- Прочитал заклинание в книжке про вечную жизнь. Вечная жизнь близким и богатая жизнь себе и им, — рассказал подозреваемый на допросе в машине.
Убийство шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара произошло в этот же день во время тихого часа. По данным «Известий», злоумышленник ударил ребенка ножом в шею, пострадавший скончался на месте от кровопотери. По подозрению в совершении преступления был задержан 36-летний Поздеев. Известно, что мужчина состоит на учете у нарколога по алкоголизму, судимостей не имеет.
В доме подозреваемого уже провели обыск. Правоохранители обнаружили листы бумаги с информацией о садике, куда зашел злоумышленник, составе групп, распорядке дня и прочими данными.
Сотрудник охранного предприятия, впустивший убийцу ребенка в детский сад в Нарьян-Маре, задержан. Он осуществлял охрану помещений детского сада, но допустил беспрепятственный проход нетрезвого мужчины. Подозреваемый позвонил в домофон, охранник дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь, приняв за родителя одного из воспитанников.
Напомним, п одозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара Денис Поздеев рассказал о мотивах своего поступка 31 октября. Поздеев рассказал правоохранителям, что прочитал в книге заклинание. По его словам, чтобы заклинание сбылось, надо было убить ребенка, пишут «Известия». Он уточнил, что купил данную книгу в магазине.
- Прочитал заклинание в книжке про вечную жизнь. Вечная жизнь близким и богатая жизнь себе и им, — рассказал подозреваемый на допросе в машине.
Убийство шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара произошло в этот же день во время тихого часа. По данным «Известий», злоумышленник ударил ребенка ножом в шею, пострадавший скончался на месте от кровопотери. По подозрению в совершении преступления был задержан 36-летний Поздеев. Известно, что мужчина состоит на учете у нарколога по алкоголизму, судимостей не имеет.
В доме подозреваемого уже провели обыск. Правоохранители обнаружили листы бумаги с информацией о садике, куда зашел злоумышленник, составе групп, распорядке дня и прочими данными.