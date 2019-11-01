46 минут назад
Липчанина подозревают в 27 эпизодах мошенничества
30-летнего жителя Липецка этапировали в Тамбовскую область
Сотрудники котовской полиции в рамках расследования уголовного дела установили номера телефонов, с которого звонил мошенник и куда перечислены деньги. Оба номера были зарегистрированы на территории Липецкой области. В рамках оперативных мероприятий был установлен мужчина, который пользовался данными номерами. 30 октября на территории Липецка 30-летний подозреваемый был задержан и доставлен в Котовск для проведения следственно-оперативных мероприятий. Мужчина признался в совершении мошенничества и в тот же день компенсировал пенсионерке весь причиненный ущерб.
Тем не менее, у полицейских есть подозрения, что подозреваемый причастен к 27 эпизодам мошеннической деятельности на территории других субъектов Российской Федерации. Устанавливаются и опрашиваются свидетели, проводится сбор улик и доказательств совершения преступлений.
Чистосердечное признание