Липчанина подозревают в 27 эпизодах мошенничества

30-летнего жителя Липецка этапировали в Тамбовскую область

Как сообщаеют в УМВД России по Тамбовской области, в апреле этого года в следственном подразделении ОМВД России по городу Котовску было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Потерпевшей стала 72-летняя пенсионерка, которую по телефону обманул мошенник. Он представился сотрудником полиции, который якобы задержал ее сына за незаконное распространение наркотиков. Лже-полицейский предложил освободить сына в обмен на деньги. Женщина согласилась, выполнила условия мошенника, состоявшие в том, чтобы через ближайший терминал оплаты сотовой связи перевести на номер мобильного телефона 20 тысяч рублей. Пенсионерка перевела указанную сумму и стала ждать звонка от якобы полицейского. После длительного ожидания она самостоятельно перезвонила сыну и узнала, что это был обман.

Сотрудники котовской полиции в рамках расследования уголовного дела установили номера телефонов, с которого звонил мошенник и куда перечислены деньги. Оба номера были зарегистрированы на территории Липецкой области. В рамках оперативных мероприятий был установлен мужчина, который пользовался данными номерами. 30 октября на территории Липецка 30-летний подозреваемый был задержан и доставлен в Котовск для проведения следственно-оперативных мероприятий. Мужчина признался в совершении мошенничества и в тот же день компенсировал пенсионерке весь причиненный ущерб.

Тем не менее, у полицейских есть подозрения, что подозреваемый причастен к 27 эпизодам мошеннической деятельности на территории других субъектов Российской Федерации. Устанавливаются и опрашиваются свидетели, проводится сбор улик и доказательств совершения преступлений.