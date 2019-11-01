Представители 18 районов пройдут по площади в национальных костюмах

Мэрия Липецка обнародовала план празднования Дня народного единства

Как сообщают в администрации города, "Подержать в руках настоящую казачью шашку, узнать, на какой свадьбе дерево украшают конфетами, а плечи молодожёнов лавашами, и сделать первые шаги в освоении народных ремесел. Жителей и гостей региона приглашают отметить День народного единства.



Мероприятие состоится 4 ноября на площади Петра Великого. Предполагается, что оно объединит несколько тысяч человек. В день праздника территорию его проведения ограничат специальным ограждением. Вход и выход будет организован через рамки металлодетектора. Также за соблюдением правопорядка будут следить сотрудники полиции. Безопасность на дорогах обеспечит управление ГИБДД. Учитывая загруженность площади, принято решение перекрыть проезд транспорта только по улице Первомайская (участок дороги, проходящий мимо дворца молодежи «Октябрь» до пересечения с улицей К. Маркса), и улицу Литаврина. На график и схемы движения пассажирского транспорта данное ограничение никак не повлияет.



Собравшиеся на площади смогут не только весело, но и с пользой провести время.



Уже с 7 утра здесь начнется размещение площадок выставки «Национальное подворье», где откроются площадки матер-классов народных ремесел. В 10:00 на сцену выйдут лучшие творческие коллективы Липецка и области. В 10:30 гостями выставки станут руководители города и региона. В 11.00 торжественную часть мероприятия откроет театрализованный пролог, а в 11:10 его продолжит праздничное шествие. Представители 18 районов области, а также городов Липецк и Елец пройдут по площади в национальных костюмах. После приветственного слова почетных гостей состоится церемония награждения. Чествовать будут победителей областного смотра-конкурса национальных культур и представителей национальных диаспор, проживающих на территории города, и принимающих активное участие в его жизни и развитии. Ярким завершением мероприятия на площади Петра станет «Национальный венок из песен и танцев народов России». В течение часа - с 11.40 – 12.40 - участники концерта будут дарить собравшимся свое творчество.



Праздник продолжится в парках, дворцах и домах культуры города. В 14:00 концертная программа ко Дню народного единства начнется в ДК «Рудничный», в 15:00 под названием «Мы вместе!» - в Городском Дворце культуры, в 16:00 – коллективы и исполнители выйдут на сцену ДК «Матыра», а в 17:00 - Нижнего парка.



В этом году День народного единства в Липецке стал двойным праздником. В рамках основного городского торжества объединят фестивали национальных культур «Мы вместе!», чествование победителей областного смотра-конкурса по организации Дней национальных культур «Народное единство».

