Общество

сегодня, 13:37

Представители 18 районов пройдут по площади в национальных костюмах

14 457
#День народного единства
1
Представители 18 районов пройдут по площади в национальных костюмах

Мэрия Липецка обнародовала план празднования Дня народного единства

Как сообщают в администрации города, "Подержать в руках настоящую казачью шашку, узнать, на какой свадьбе дерево украшают конфетами, а плечи молодожёнов лавашами, и сделать первые шаги в освоении народных ремесел. Жителей и гостей региона приглашают отметить День народного единства. 

Мероприятие состоится 4 ноября на площади Петра Великого. Предполагается, что оно объединит несколько тысяч человек. В день праздника территорию его проведения ограничат специальным ограждением. Вход и выход будет организован через рамки металлодетектора. Также за соблюдением правопорядка будут следить сотрудники полиции. Безопасность на дорогах обеспечит управление ГИБДД. Учитывая загруженность площади, принято решение перекрыть проезд транспорта только по улице Первомайская (участок дороги, проходящий мимо дворца молодежи «Октябрь»  до пересечения с улицей К. Маркса), и улицу Литаврина. На график и схемы движения пассажирского транспорта данное ограничение никак не повлияет.

Собравшиеся на площади смогут не только весело, но и с пользой провести время.

Уже с 7 утра здесь начнется размещение площадок выставки «Национальное подворье», где откроются площадки матер-классов народных ремесел. В 10:00 на сцену выйдут лучшие творческие коллективы Липецка и области.  В 10:30 гостями выставки станут руководители города и региона. В 11.00 торжественную часть мероприятия откроет театрализованный пролог, а в 11:10 его продолжит праздничное шествие. Представители 18 районов области, а также городов Липецк и Елец пройдут по площади в национальных костюмах. После приветственного слова почетных гостей состоится церемония награждения. Чествовать будут победителей областного смотра-конкурса национальных культур и представителей национальных диаспор, проживающих на территории города, и принимающих активное участие в его жизни и развитии. Ярким завершением мероприятия на площади Петра станет «Национальный венок из песен и танцев народов России». В течение часа - с 11.40 – 12.40 - участники концерта будут дарить собравшимся свое творчество.

Праздник продолжится в парках, дворцах и домах культуры города. В 14:00 концертная программа ко Дню народного единства начнется в ДК «Рудничный», в 15:00 под названием «Мы вместе!» - в Городском Дворце культуры, в 16:00 – коллективы и исполнители выйдут на сцену ДК «Матыра», а в 17:00 - Нижнего парка.  

В этом году День народного единства в Липецке стал двойным праздником. В рамках основного городского торжества объединят фестивали национальных культур «Мы вместе!», чествование победителей областного смотра-конкурса по организации Дней национальных культур «Народное единство».
14 457
#День народного единства
1

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ганс

2 минуты назад
*********************
ответить

Вася

7 минут назад
Нету никакого дня единства, да единства нету, есть день Великой Октябрьской Революции! И успокойтесь!
ответить

нонка

26 минут назад
Антисоветчик, Господа в Париже)
ответить

Я

27 минут назад
Не позорте себя люди все в нишите утонули и на митинг собрались на Москву на танках надо ехать.....
ответить

Да ,,,

28 минут назад
"""Мэрия Липецка обнародовала план празднования Дня народного единства""" -Великий День Единства - это День 7 Ноября , Красный День Календаря ( Вы уже затрахали бесправных бюджетников и учеников старших классов и студентов)...
ответить

Антисоветчик

30 минут назад
Господа, не стройте иллюзий, нет такого праздника 4 ноября. От слова вообще нет. И поляков в этот день не выгоняли. Просто надо было забить чем-то Праздник Великой Социалистической Революции.
ответить

Айгюль

34 минуты назад
Впереди день Великой Октябрьской Социалистической Революции!
ответить

митяй

35 минут назад
О каком единстве идет речь.народ нищий а властьимущие богаты.Гдеж единство опять показуха.Я 7 ноября лучше стопочку махну
ответить

НЕ ПАТРИОТ

37 минут назад
... Очередное обязалово для бюджетников, школьников и студентов...
ответить

Антисоветчик

42 минуты назад
День русского нациста? Что за праздник отмечается 4 октября?
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В кафе и ресторанах липчане оставили 5,8 миллиардов рублей
#статистика #траты #кафе
24
В кафе и ресторанах липчане оставили 5,8 миллиардов рублей

сегодня, 11:29

Общество
Капремонт фасадов домов на ул. Гагарина сделают в два этапа
#фкр
Капремонт фасадов домов на ул. Гагарина сделают в два этапа

сегодня, 10:30

Общество
Поборы с родителей на охрану школ и детсадов Липецка могут сократить
#дети #безопасность
30
Поборы с родителей на охрану школ и детсадов Липецка могут сократить

сегодня, 10:29

Общество
Липецкий аэропорт избавился от своих живых символов
#аэропорт #парковка
62
Липецкий аэропорт избавился от своих живых символов

сегодня, 10:24

Общество
Столкнувшиеся машины вынесло на газон
#дтп
10
Столкнувшиеся машины вынесло на газон

сегодня, 10:00

Общество
Липецкая область лучше всех в Черноземье рассчитывается с долгами
#долговая нагрузка #рейтинг
8
Липецкая область лучше всех в Черноземье рассчитывается с долгами

сегодня, 09:29

Общество