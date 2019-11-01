Липчанин на границе с Воронежской областью сбил пешехода

Пострадавший госпитализирован

31 октября, примерно в 18.15 часов в Новоусманском районе на 8 км автодороги М-4«Дон»-Малая Приваловка-граница Липецкой области водитель автомобиля «Лада-Гранта», 42-летний житель Липецкой области двигаясь в направлении села Новая Усмань, допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть слева на право по ходу движения автомобиля.



В результате ДТП 42-летний пешеход получил телесные повреждения, доставлен в медицинское учреждение.



По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

