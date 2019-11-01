Происшествия

сегодня, 11:41

Липчанин на границе с Воронежской областью сбил пешехода

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#дтп
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Липчанин на границе с Воронежской областью сбил пешехода

Пострадавший госпитализирован

31 октября, примерно  в 18.15 часов в Новоусманском районе на 8 км автодороги М-4«Дон»-Малая Приваловка-граница Липецкой области водитель автомобиля «Лада-Гранта», 42-летний житель Липецкой области двигаясь в направлении села Новая Усмань, допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть слева на право по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП 42-летний пешеход получил телесные повреждения, доставлен в медицинское учреждение.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
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#дтп
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Комментарии (2)

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Mask

27 минут назад
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ----- http://gg.gg/anticam
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