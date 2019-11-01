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сегодня, 11:42
В Москве стали продавать квартиры по 11 квадратных метров
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Суперэконом, зато — в столице.
Квартиры площадью 11 кв. м появились на московском рынке недвижимости в результате реконструкции общежитий 1970-х годов, сообщила РБК PR-директор риелторской компании «Метриум Групп» Елена Кудымова.
- В нашем сообщении речь шла о двух объектах — это My Space на Дегунинской, там есть лоты площадью 11,1 кв. м, и My Space на Фрезерной, где находятся лоты 11,6 кв. м. Оба проекта — это не совсем новостройки, это реконструкция общежитий 1970-х годов, — сказала она.
Как отметили в компании, подобные квартиры меньше, чем парковочные места для автомобилей, где минимально допустимая площадь составляет 13,25 кв. м при габаритах 5,3 х 2,5 м.
Площадь квартир, предлагающихся на столичном рынке недвижимости, снижается с 2012 года. Тогда самой маленькой была студия площадью 29,5 кв. м. В 2015 году показатель уменьшился до 22,2 кв. м. Тенденция продолжилась в 2016 году, когда покупателям предлагали объекты площадью 20,9 кв. метров, пишут «Известия».
По данным аналитиков "Метриум", несмотря на уменьшение площади студий, на рынке наблюдается рост минимальной стоимости самых малогабаритных квартир. Если в 2012 году студия площадью 29,5 кв. м. стоила 4,5 млн рублей (высокая стоимость обусловлена отделкой), а 1-комнатная квартира площадью 33,4 кв. м. обошлась бы в 3,36 млн рублей, то в 2019 году студия площадью 11,1 кв. м. стоит 3,13 млн рублей, а самая маленькая "однушка" (29 кв. м) - 4,25 млн рублей, - говорится в исследовании.
- В нашем сообщении речь шла о двух объектах — это My Space на Дегунинской, там есть лоты площадью 11,1 кв. м, и My Space на Фрезерной, где находятся лоты 11,6 кв. м. Оба проекта — это не совсем новостройки, это реконструкция общежитий 1970-х годов, — сказала она.
Как отметили в компании, подобные квартиры меньше, чем парковочные места для автомобилей, где минимально допустимая площадь составляет 13,25 кв. м при габаритах 5,3 х 2,5 м.
Площадь квартир, предлагающихся на столичном рынке недвижимости, снижается с 2012 года. Тогда самой маленькой была студия площадью 29,5 кв. м. В 2015 году показатель уменьшился до 22,2 кв. м. Тенденция продолжилась в 2016 году, когда покупателям предлагали объекты площадью 20,9 кв. метров, пишут «Известия».
По данным аналитиков "Метриум", несмотря на уменьшение площади студий, на рынке наблюдается рост минимальной стоимости самых малогабаритных квартир. Если в 2012 году студия площадью 29,5 кв. м. стоила 4,5 млн рублей (высокая стоимость обусловлена отделкой), а 1-комнатная квартира площадью 33,4 кв. м. обошлась бы в 3,36 млн рублей, то в 2019 году студия площадью 11,1 кв. м. стоит 3,13 млн рублей, а самая маленькая "однушка" (29 кв. м) - 4,25 млн рублей, - говорится в исследовании.
223