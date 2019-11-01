В России
сегодня, 11:36
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
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Но на сетях связи пока не установили специальное оборудование.
Закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети вступил в силу, пишет ТАСС. Как заверяют официальные лица и эксперты, нововведение никак не отразится на российских пользователях, и Рунет останется частью мирового интернет-пространства. Но на сетях связи пока не установили специальное оборудование. В правительстве говорят, что условием его подключения будет сохранение качества связи.
Авторы закона - сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой - позиционируют его, как документ, который должен защитить российский интернет в случае возникновения угроз извне. Согласно данным национальной программы «Цифровая экономика», расходы на реализацию закона должны составить более 30 млрд рублей, из которых 20,8 млрд рублей должно пойти на закупку оборудования, уточняет РБК.
Директор по продукту компании Waves Enterprise Артем Калихов подчеркнул, что речь в законе идет не об изоляции и ограничениях Рунета, а о защите пользователей и страны от внешних угроз. Эксперт пояснил, что власти смогут контролировать точки соединения российской части сети с остальной глобальной сетью. Также эксперт отметил, что Россия вряд ли начнет ограничивать Рунет изнутри.
Авторы закона - сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой - позиционируют его, как документ, который должен защитить российский интернет в случае возникновения угроз извне. Согласно данным национальной программы «Цифровая экономика», расходы на реализацию закона должны составить более 30 млрд рублей, из которых 20,8 млрд рублей должно пойти на закупку оборудования, уточняет РБК.
Директор по продукту компании Waves Enterprise Артем Калихов подчеркнул, что речь в законе идет не об изоляции и ограничениях Рунета, а о защите пользователей и страны от внешних угроз. Эксперт пояснил, что власти смогут контролировать точки соединения российской части сети с остальной глобальной сетью. Также эксперт отметил, что Россия вряд ли начнет ограничивать Рунет изнутри.
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