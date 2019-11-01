В России
14 минут назад
Россиян могут уводить от платы за плохое ЖКХ
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Инициатива принадлежит депутату Государственной Думы.
Депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение разрешить россиянам не оплачивать некачественные коммунальные услуги. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам законотворца, ему регулярно поступают жалобы на высокие тарифы ЖКХ и несоответствие их качества санитарно-эпидемиологическим нормам. Депутат уточнил, что в России существует порядок перерасчета платы за коммунальные услуги в случае их несоответствия нормам. Однако эта процедура сложна и малопонятна, что приводит к массовым нарушениям прав граждан, уверен парламентарий.
- Считаю необходимым сориентировать данное постановление на большую защиту прав потребителей коммунальных услуг. А именно: закрепить право потребителей не оплачивать соответствующие коммунальные услуги в течение всего расчетного периода за сам факт неоказания услуги по бесперебойному круглосуточному горячему и холодному водоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, водоотведению, отоплению в течение отопительного периода и за сам факт несоответствия состава и свойств воды требованиям законодательства РФ о техническом регулировании, — говорится в письме депутата.
Ранее правительство утвердило документ, который устанавливает средний индекс изменения размера платы за жилищно-коммунальные услуги. Согласно распоряжению, в Москве во второй половине 2020 года средний размер платы за услуги ЖКХ вырастет не более чем на 5%. В области же рост цен не будет превышать 4,1%, напоминает РБК.
По словам законотворца, ему регулярно поступают жалобы на высокие тарифы ЖКХ и несоответствие их качества санитарно-эпидемиологическим нормам. Депутат уточнил, что в России существует порядок перерасчета платы за коммунальные услуги в случае их несоответствия нормам. Однако эта процедура сложна и малопонятна, что приводит к массовым нарушениям прав граждан, уверен парламентарий.
- Считаю необходимым сориентировать данное постановление на большую защиту прав потребителей коммунальных услуг. А именно: закрепить право потребителей не оплачивать соответствующие коммунальные услуги в течение всего расчетного периода за сам факт неоказания услуги по бесперебойному круглосуточному горячему и холодному водоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, водоотведению, отоплению в течение отопительного периода и за сам факт несоответствия состава и свойств воды требованиям законодательства РФ о техническом регулировании, — говорится в письме депутата.
Ранее правительство утвердило документ, который устанавливает средний индекс изменения размера платы за жилищно-коммунальные услуги. Согласно распоряжению, в Москве во второй половине 2020 года средний размер платы за услуги ЖКХ вырастет не более чем на 5%. В области же рост цен не будет превышать 4,1%, напоминает РБК.
54