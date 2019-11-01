В России
20 минут назад
Немцы назвали рубль лучшей валютой
Причина вывода — успешное преодоление вызовов.
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
Как отмечается в материале, после падения, вызванного западными санкциями и снижением цен на нефть, рублю удалось существенно укрепиться по отношению к доллару и евро и стать одной из сильнейших валют развивающихся стран в 2019 году. Снижение доходности в Европе и США заставляет новых инвесторов все больше вкладываться российскую валюту, и оказалось, что спрос на нее весьма высок, пишет автор материала. В статье также упоминается, что с точки зрения международных инвесторов российские гособлигации являются надежным инвестиционным инструментом, перечисляет РИА Новости.
Как отмечается в материале, после падения, вызванного западными санкциями и снижением цен на нефть, рублю удалось существенно укрепиться по отношению к доллару и евро и стать одной из сильнейших валют развивающихся стран в 2019 году. Снижение доходности в Европе и США заставляет новых инвесторов все больше вкладываться российскую валюту, и оказалось, что спрос на нее весьма высок, пишет автор материала. В статье также упоминается, что с точки зрения международных инвесторов российские гособлигации являются надежным инвестиционным инструментом, перечисляет РИА Новости.