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25 минут назад

Бывшего мэра застрелили в его доме

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#убийство #разбой
Бывшего мэра застрелили в его доме

Ранее мужчина был главой Киселевска Кемеровской области.

Бывший глава города Киселевска Кемеровской области Сергей Лаврентьев убит во дворе собственного дома в поселке Верх-Чумыш в Киселёвском городском округе Кемеровской области в ночь на 1 ноября, сообщает пресс-служба регионального СКР. Отстреливаясь, он убил одного из нападавших. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следствие рассматривает различные версии произошедшего, в числе которых попытка совершения разбойного нападения, уточняет «Коммерсант». На месте убийства найдено восемь гильз от автоматического оружия, из которого стреляли нападавшие, а также одна гильза от ружья, из которого стрелял Лаврентьев.

По меньшей мере три человека участвовали в нападении на экс-мэра Киселевска, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Один из них убит на месте происшествия, его личность установлена - это Марат Гарипов. По версии следствия, вечером супруга 59-летнего экс-градоначальника заметила свет фонарика и силуэты двух людей на участке. Сергей Лаврентьев вышел из дома с охотничьим ружьём. Через несколько минут после этого женщина услышала несколько выстрелов, а потом обнаружила тело мужа и неизвестного мужчины.

Сергей Лаврентьев родился в 1960 году. Киселевским городским округом он руководил с марта 2003-го, а в августе 2018 года депутаты горсовета переназначили его на эту должность. В ноябре того же года Лаврентьев подал в отставку, на посту его сменил Максим Шкарабейников.
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#убийство #разбой

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