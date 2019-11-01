Новый управленец больше улыбается!!!

30 октября 2019 года производственная площадка ООО «Агроснабсахар» в г. Елец выступила принимающей стороной очередной встречи HR-клуба работодателей города Липецка и Липецкой области. Приближаясь к первому дню рождения, координатор клуба, заместитель Председателя Правления РОР «СППЛО» Ольга Николаевна Митрохина, пригласила на заседание не только постоянных участников, но и членов союза промышленников и предпринимателей Липецкой области.

Так как большинство представителей крупнейших предприятий региона были впервые на территории сахарного завода, с процессом производства сахарного песка не знакомы, то с большим интересом отнеслись к предоставленной возможности в ходе обзорной экскурсии осмотреть свеклопункт, где осуществляется приёмка свеклы, ТЭЦ, склада сахара, и корпуса основного производства, где находится сокоочистка и продуктовый цех.

Открыла заседание клуба его Председатель, Ирина Петровна Ефимчук, директор по персоналу ПАО «НЛМК». Ирина Петровна в очередной раз поблагодарила предприятия, которые приняли участие в разработке системы потребности в планировании кадров на перспективу, в том числе, с целью размещения заказа на подготовку специалистов в учебных заведениях региона.



Методика расчета потребности это собственная разработка ПАО «НЛМК», которое, в свою очередь, готово ее распространить на все предприятия региона и более того, в настоящее время, совместными усилиями членов HR-клуба ведутся подготовительные работы по автоматизации процесса и созданию веб-сервиса. Понимая важность и острую необходимость в прогнозном планировании проект получил поддержку управления труда и занятости Липецкой области.



Концепцию центра оценки квалификаций в рамках независимой системы оценки квалификаций представила Галина Александровна Зурканаева, юрисконсульт РОР «СППЛО».



В соответствии с Федеральным законом № 238 от 03.07.2016г. в РФ создается система независимой оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида деятельности. К 2023 году в планах Правительства РФ ввести профессиональные стандарты по основным квалификациям.



ЦОК проводит независимую оценку квалификаций, перечень которых определяется для соответствующей ему оценки советом по профессиональным квалификациям и проводит профессиональные экзамены.

Ольга Николаевна Митрохина попросила всех присутствующих работодателей обратить внимание на то, что сертификация специалистов в ЦОК имеет не добровольный характер, а является обязанностью предприятия иметь в штатном расписании работников, официально подтвердивших свою квалификацию. В настоящее время данная обязанность уже распространена на предприятия в производственных процессах, которых есть опасное производство.



Она отметила что, в настоящее время, в Липецкой области, уже создан ЦОК по сварке, перейдя таким образом, к новой теме для обсуждения - подготовка высококвалифицированных специалистов в соответствии с мировыми стандартами для регионального рынка труда.



В 2019 году Липецкая область впервые, благодаря профессиональным навыкам молодого специалиста ООО «Импульс» (организация имеет членство в РОР «СППЛО») Бабошкина Владимира, под наставничеством генерального директора, руководителя Липецкой Ассоциации Сварки и Контроля Иголкина Виталия Викторовича, получила на чемпионате мира по профессиональному мастерству (Worldskills Russia) золотую медаль.



Игорь Борисович Овечкин, директор ГОАПОУ «Липецкий индустриально-строительный колледж», руководитель регионального координационного центра движения «WorldSkills Russia» Липецкой области озвучил площадки IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Липецкой области где, в рамках просмотра участников соревнований, предприятия могут подобрать себе специалистов по соответствующей их сфере деятельности компетенции. Всего на соревнованиях этого года будут представлены 50 компетенций.



Подарком для присутствующих послужило выступление Владислава Васильевича Шерстобоева, заместителя Председателя Правления ГК «Эксперт».



Обладая солидным опытом работы в управлении людьми, построении эффективных кадровых систем и внутренних бизнес-процессов, систем мотиваций персонала, в развитии клиентского сервиса, он представил своё выступление как – «Современный управленец. Личный взгляд»

Гостям его выступления было интересно, как для себя оценить эффективность от обучающих мероприятий, семинаров, конференций, стратегических сессий, в которых приходится принимать участие. Владислав Викторович для себя уже давно определил критерии эффективности: два инсайта и два новых контакта, а основополагающим аспектом современного управленца является умение больше улыбаться.



Следующая встреча участников HR-клуба-первый день рождения!



