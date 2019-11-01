Капремонт фасадов домов на ул. Гагарина сделают в два этапа

Напомним, что в конце весны этого года Фонд капитального ремонта Липецкой области вынес на обсуждение цветовые решения фасадов многоквартирных домов 161/1, 161/2, 161/3 по ул. Гагарина в городе Липецк. В итоге липчане отдали предпочтение проекту в бежево-коричневых тонах.

После определения паспорта окраски в рамках опроса, в проектную документацию были внесены изменения, согласования новых решений также прошло членами градостроительного совета.

В результате проведения конкурсных процедур на каждый дом была определена своя подрядная организация. На сегодняшний день уже проделана большая часть работ по ремонту и утеплению фасадов. Так, строительные организации выполнили работу по инъецированию пустот, имеющихся между плиткой и кирпичной кладкой, а также выполнили утепление минеральной плитой. Ведутся работы по нанесению специального состава, армирующей сетки и базовой основы для фактурного слоя. Также в этом году во всех домах будут установлены входные группы и окна в подъездах.







Так как договора-подряда на выполнение работ были заключены с разницей в 1 месяц, окраска дома 161/1 уже началась. При этом, окраска фасадов двух других домов планируется в следующем году.

После завершения всех работ по реновации фасадов, дома на ул. Гагарина станут настоящей визитной карточкой на одном из въездов в город Липецк. Особенно приятно, что активное участие в этом приняли сами жители города.



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