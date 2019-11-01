Происшествия

26 минут назад

В Липецкой области задержали пьяного угонщика

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#угон
В Липецкой области задержали пьяного угонщика
30 октября  поздним вечером в МВД России по Хлевенскому району с заявлением обратился 33-летний гражданин. Мужчина сообщил полицейским, что от дома по ул.Ленина села Конь-Колодезь неизвестный  совершил угон его автомобиля «ВАЗ-2106».

Сотрудниками полиции по «горячим следам» задержан предполагаемый участник преступления – неработающий 22-летний гражданин. На момент задержания молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что ранее он был неоднократно судим, в том числе за совершение аналогичного преступления, а также за мошенничество и нарушение неприкосновенности жилища.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», санкция которой предусматривает  максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы, сообщили в УМВД России по Липецкой области.


191
#угон

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