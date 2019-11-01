Общество
37 минут назад
Липецкая область лучше всех в Черноземье рассчитывается с долгами
Уровень долговой нагрузки региона с начала года снизился более, чем на четверть.
Эксперты РИА Рейтинг представили рейтинг уровня долговой нагрузки регионов России. Аналитики оценили объемы займов регионов на начало года и на 1 октября 2019-го. По данным Министерства финансов РФ, суммарный объем государственного долга всех регионов РФ на 1 октября 2019 года составил 1,99 триллиона рублей, что на 9,8% ниже, чем в начале 2019 года. В абсолютном выражении государственный долг сократился на 216,2 миллиарда рублей.
Липецкая область показала положительную динамику в освобождении от долгов и попала в топ-20 самых успешных в этом плане регионов. Наша область заняла в списке самую высокую строчку среди всех регионов Центрального Черноземья. Аналитики указывают, что госдолг Липецкой области за первые девять месяцев убавился на 26,4% и сейчас составляет ровно 11 млрд рублей. Если раньше долговые обязательства «забирали» 29% годового бюджета, то сейчас — только 22%.
Курская область в рейтинге по уровню долговой нагрузки заняла 21 место, Воронежская — 29 строчку, Белгородская — 42 позицию, а Тамбовская — 68. Госдолг соседних регионов колеблется от 9 до 28 млрд рублей.
За девять месяцев 2019 года объем государственного долга снизился в 56 регионах РФ, из них в 15 регионах сокращение составило более 20%. Лидером по положительной динамике стал Пермский край, чей государственный долг снизился более чем на половину (-54,2%). Следом за ним идет Чувашская Республика, где госдолг сократился на 42,7%, на 42,3% снизился в Тверской области, на 34,9% - в Астраханской области и на 34,1% - в Ставропольском крае.
Липецкая область показала положительную динамику в освобождении от долгов и попала в топ-20 самых успешных в этом плане регионов. Наша область заняла в списке самую высокую строчку среди всех регионов Центрального Черноземья. Аналитики указывают, что госдолг Липецкой области за первые девять месяцев убавился на 26,4% и сейчас составляет ровно 11 млрд рублей. Если раньше долговые обязательства «забирали» 29% годового бюджета, то сейчас — только 22%.
Курская область в рейтинге по уровню долговой нагрузки заняла 21 место, Воронежская — 29 строчку, Белгородская — 42 позицию, а Тамбовская — 68. Госдолг соседних регионов колеблется от 9 до 28 млрд рублей.
За девять месяцев 2019 года объем государственного долга снизился в 56 регионах РФ, из них в 15 регионах сокращение составило более 20%. Лидером по положительной динамике стал Пермский край, чей государственный долг снизился более чем на половину (-54,2%). Следом за ним идет Чувашская Республика, где госдолг сократился на 42,7%, на 42,3% снизился в Тверской области, на 34,9% - в Астраханской области и на 34,1% - в Ставропольском крае.
Светлана Григорова