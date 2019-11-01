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Объем производства сельскохозяйственной продукции в Липецкой области вырос
106,5 миллиардов рублей составил объем производства сельскохозяйственной продукции в Липецкой области в январе-сентябре — на 9% больше, чем год назад.
Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях составил 5765 килограммов (+5,9%), яйценоскость кур-несушек в сельскохозяйственных организациях составила 205 штук, год назад -202 штуки.
В Липецкой области сокращалось поголовье крупного рогатого скота — на 1 октября оно составило 113,7 тысяч голов, что на 2% меньше прошлогоднего, а также коз и овец, которых также стало меньше на 2% (74 тысячи голов). Свиней осталось, как и год назад, 781 тысяча голов, сообщает Липецкстат.