Общество

20 минут назад

Объем производства сельскохозяйственной продукции в Липецкой области вырос

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#сельхозпродукция
Объем производства сельскохозяйственной продукции в Липецкой области вырос

106,5 миллиардов рублей составил объем производства сельскохозяйственной продукции в Липецкой области в январе-сентябре — на 9% больше, чем год назад.

Скота и птицы на убой произведено 267,6 тысяч тонн, на 2% больше того же периода прошлого года, на 2% выросло производство молока — до 217,4 тысяч тонн, на 2% также увеличилось производство яиц и составило 557,2 миллиона штук.

Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях составил 5765 килограммов (+5,9%), яйценоскость кур-несушек в сельскохозяйственных организациях составила 205 штук, год назад -202 штуки. 

В Липецкой области сокращалось поголовье крупного рогатого скота — на 1 октября оно составило 113,7 тысяч голов, что на 2% меньше прошлогоднего, а также коз и овец, которых также стало меньше на 2% (74 тысячи голов). Свиней осталось, как и год назад, 781 тысяча голов, сообщает Липецкстат. 

117
#сельхозпродукция

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