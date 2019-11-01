В России
22 минуты назад
Переводы из России за рубеж снизились впервые за три года
Зарубежные переводы из России снизились впервые за три года. Об этом свидетельствуют данные Центробанка, которые проанализировали «Известия».
Так, объем перечисленных за границу средств через системы «Золотая корона», Western Union, «Юнистрим» и другие в I квартале 2019 года упал на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого и составил $1,6 млрд. Это самый низкий показатель с 2016 года.
По мнению представителей системы «Юнистрим», в основном на рынок негативно повлияло усиление Центробанком контроля за перечислениями. Также на общих показателях отразилось сокращение переводов на Украину из-за ухудшения двусторонних отношений.
Больше всего переводы сократились в Китай, Вьетнам, Турцию, Киргизию и Казахстан.
Эксперты считают, что причины кроются в замедлении российской экономики и колебаниях валютного рынка. Аналитики прогнозируют и дальнейшее снижение объема из-за уменьшения притока мигрантов.
Так, объем перечисленных за границу средств через системы «Золотая корона», Western Union, «Юнистрим» и другие в I квартале 2019 года упал на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого и составил $1,6 млрд. Это самый низкий показатель с 2016 года.
По мнению представителей системы «Юнистрим», в основном на рынок негативно повлияло усиление Центробанком контроля за перечислениями. Также на общих показателях отразилось сокращение переводов на Украину из-за ухудшения двусторонних отношений.
Больше всего переводы сократились в Китай, Вьетнам, Турцию, Киргизию и Казахстан.
Эксперты считают, что причины кроются в замедлении российской экономики и колебаниях валютного рынка. Аналитики прогнозируют и дальнейшее снижение объема из-за уменьшения притока мигрантов.