В России

22 минуты назад

Переводы из России за рубеж снизились впервые за три года

75
Переводы из России за рубеж снизились впервые за три года
Зарубежные переводы из России снизились впервые за три года. Об этом свидетельствуют данные Центробанка, которые проанализировали «Известия».

Так, объем перечисленных за границу средств через системы «Золотая корона», Western Union, «Юнистрим» и другие в I квартале 2019 года упал на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого и составил $1,6 млрд. Это самый низкий показатель с 2016 года.

По мнению представителей системы «Юнистрим», в основном на рынок негативно повлияло усиление Центробанком контроля за перечислениями. Также на общих показателях отразилось сокращение переводов на Украину из-за ухудшения двусторонних отношений.

Больше всего переводы сократились в Китай, Вьетнам, Турцию, Киргизию и Казахстан.

Эксперты считают, что причины кроются в замедлении российской экономики и колебаниях валютного рынка. Аналитики прогнозируют и дальнейшее снижение объема из-за уменьшения притока мигрантов.

75

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Эксперты оценили заявления Путина по здравоохранению
Эксперты оценили заявления Путина по здравоохранению

25 минут назад

В России
Ребенок умер во время тихого часа в детском саду
#детский сад #дети
Ребенок умер во время тихого часа в детском саду

вчера, 14:14

В России
Объяснен рост смертности от рака в России
#рак #смертность
1
Объяснен рост смертности от рака в России

вчера, 14:08

В России
Женщина бросила младенца на пороге поликлиники
#оставление в опасности
Женщина бросила младенца на пороге поликлиники

вчера, 14:02

В России
Тарифы ЖКХ для липчан вырастут на 4%
#ЖКХ
89
Тарифы ЖКХ для липчан вырастут на 4%

вчера, 13:57

Общество
Мужчина обезглавил жену и тёщу
#убийство
1
Мужчина обезглавил жену и тёщу

вчера, 13:47

В России