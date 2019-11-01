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Эксперты оценили заявления Путина по здравоохранению
Эксперты прокомментировали заявления президента Владимир Путин по здравоохранению, которые он озвучил 31 октября во время заседания президиума Госсовета в Калининградской области.
«Чем лучше будет работать амбулаторное звено, тем меньше будет нагрузка на стационары и более эффективным будет здравоохранение в целом», — считает завлабораторией оценки технологий в здравоохранении Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Виталий Омельяновский.
Кроме того, по мнению эксперта, основной упор должен быть сделан на создании экономических и психологических стимулов для врачей, что является гораздо более сложным процессом, чем строительство новой поликлиники.
Путин на заседании по здравоохранению также подчеркнул недопустимость некоторые попытки региональных властей экономить на зарплатах медицинского персонала. При этом впервые в работе госсовета приняли участие простые врачи.
По мнению главы комиссии по развитию здравоохранения, физкультуре и спорту Общественной палаты Калининградской области, врача-акушера-гинеколога Татьяны Задоркиной, президент оказался заинтересован в диалоге на тему здравоохранения.
«Впервые врачи получили возможность напрямую пообщаться с губернаторами, которые принимают ключевые решения в сфере здравоохранения, и за одним столом обсудить с ними все предложения и вопросы», - отметила она.