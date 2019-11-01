В России

25 минут назад

Эксперты оценили заявления Путина по здравоохранению

89
Эксперты оценили заявления Путина по здравоохранению

Эксперты прокомментировали заявления президента Владимир Путин по здравоохранению, которые он озвучил 31 октября во время заседания президиума Госсовета в Калининградской области.

В ходе мероприятия российский лидер, в частности, раскритиковал схематическую оптимизацию первичного звена здравоохранения. По его словам, граждане чаще всего жалуются на недоступность медицинских учреждений, которые находятся на другом конце города или в соседнем районе, сообщают "Известия".

«Чем лучше будет работать амбулаторное звено, тем меньше будет нагрузка на стационары и более эффективным будет здравоохранение в целом», — считает завлабораторией оценки технологий в здравоохранении Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Виталий Омельяновский.

Кроме того, по мнению эксперта, основной упор должен быть сделан на создании экономических и психологических стимулов для врачей, что является гораздо более сложным процессом, чем строительство новой поликлиники.

Путин на заседании по здравоохранению также подчеркнул недопустимость некоторые попытки региональных властей экономить на зарплатах медицинского персонала. При этом впервые в работе госсовета приняли участие простые врачи. 

По мнению главы комиссии по развитию здравоохранения, физкультуре и спорту Общественной палаты Калининградской области, врача-акушера-гинеколога Татьяны Задоркиной, президент оказался заинтересован в диалоге на тему здравоохранения.
«Впервые врачи получили возможность напрямую пообщаться с губернаторами, которые принимают ключевые решения в сфере здравоохранения, и за одним столом обсудить с ними все предложения и вопросы», - отметила она.

89

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Переводы из России за рубеж снизились впервые за три года
Переводы из России за рубеж снизились впервые за три года

23 минуты назад

В России
Ребенок умер во время тихого часа в детском саду
#детский сад #дети
Ребенок умер во время тихого часа в детском саду

вчера, 14:14

В России
Объяснен рост смертности от рака в России
#рак #смертность
1
Объяснен рост смертности от рака в России

вчера, 14:08

В России
Женщина бросила младенца на пороге поликлиники
#оставление в опасности
Женщина бросила младенца на пороге поликлиники

вчера, 14:02

В России
Тарифы ЖКХ для липчан вырастут на 4%
#ЖКХ
89
Тарифы ЖКХ для липчан вырастут на 4%

вчера, 13:57

Общество
Мужчина обезглавил жену и тёщу
#убийство
1
Мужчина обезглавил жену и тёщу

вчера, 13:47

В России