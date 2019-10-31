Новости в instagram

12 минут назад

Липецкая вечЁрка: рост тарифов, дорожные контракты и убийца из Плеханово

1 154
#вечерка
Липецкая вечЁрка: рост тарифов, дорожные контракты и убийца из Плеханово

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 31 октября.

Чаще всего сегодня комментировали сообщение о том, что тарифы ЖКХ вырастут следующим летом. В Липецкой области услуги ЖКХ со второго полугодия будущего года подорожают в среднем на 4%. Аналогичный рост за «коммуналку» ждет жителей соседних регионов — Белгородской, Воронежской и Тамбовской области. Для Курской области определен индекс роста в 3,6%.

«Отстраивания конкурсов под определенных подрядчиков не будет - это дело подсудное».К этой новости также поступило множество откликов. Региональная власть задумала взять под свое крыло строительство. Что и как – рассказал вице-губернатор Илья Тузов.

Сегодня стали известны подробности убийства и покушения в Ельце. Оказывается, 15-летняя девочка нашла пособника для расправы над отцом и мачехой в психушке. Отец девочки жил в разводе с ее матерью (она проживала в Становлянском районе). Недавно мужчина привел в свой дом сожительницу, что вызвало гнев его дочери. На неадекватное поведение девочки обратили внимание в школе, где она училась. В феврале этого года педагоги обратились в полицию с сообщением о том, что ученица девятого класса изводит одноклассников, их родителей и педагогов угрозами и оскорблениями. В итоге в апреле девочка три недели провела на обследовании в областном психоневрологическом диспансере. В мае из психушки ее забрал отец. Кстати, именно там, в клинике, девочка познакомилась с юношей из Ельца, 22-летним Евгением Комовым, который находился в Плеханово на лечении. Мама выпускницы 9 класса сняла для пары квартиру в Ельце.

Кстати, сегодня Хэллоуин. Корреспонденты GOROD48 специально для наших читателей собрали шесть мрачных легенд липецкого фольклора о потустороннем. Осторожно: истории не для слабонервных!
1 154
#вечерка

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

гость

7 минут назад
От путинской власти можно ждать только одного роста - Роста цен на товары и услуги .
ответить

Еще в рубрике

Убийство в Ельце: 15-летняя девочка нашла пособника для расправы над отцом и мачехой в психушке
#двойное убийство
21
Убийство в Ельце: 15-летняя девочка нашла пособника для расправы над отцом и мачехой в психушке

сегодня, 16:54

Происшествия
Люди на «черном бумере» по ночам сливают из машин липчан бензин
#кража
47
Люди на «черном бумере» по ночам сливают из машин липчан бензин

сегодня, 11:40

Происшествия
Вячеслав Бутусов: «Да здравствует славный город Липецк!»
#Бутусов #концерт #соцсети
21
Вячеслав Бутусов: «Да здравствует славный город Липецк!»

сегодня, 09:21

Новости в instagram
Липецкая вечЁрка: изнасилование матери, переезд Ленина и откровения миллионерши
#вечерка
20
Липецкая вечЁрка: изнасилование матери, переезд Ленина и откровения миллионерши

вчера, 20:19

Новости в instagram
«Ну вот, зима прорывается...»
#снег #соцсети
10
«Ну вот, зима прорывается...»

вчера, 14:54

Общество
Вопрос о переносе памятника Ленина с площади Соборной могут вынести на общественные слушания
#памятник Ленину
461
Вопрос о переносе памятника Ленина с площади Соборной могут вынести на общественные слушания

вчера, 14:25

Общество