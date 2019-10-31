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12 минут назад
Липецкая вечЁрка: рост тарифов, дорожные контракты и убийца из Плеханово
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 31 октября.
Чаще всего сегодня комментировали сообщение о том, что тарифы ЖКХ вырастут следующим летом. В Липецкой области услуги ЖКХ со второго полугодия будущего года подорожают в среднем на 4%. Аналогичный рост за «коммуналку» ждет жителей соседних регионов — Белгородской, Воронежской и Тамбовской области. Для Курской области определен индекс роста в 3,6%.
«Отстраивания конкурсов под определенных подрядчиков не будет - это дело подсудное».К этой новости также поступило множество откликов. Региональная власть задумала взять под свое крыло строительство. Что и как – рассказал вице-губернатор Илья Тузов.
Сегодня стали известны подробности убийства и покушения в Ельце. Оказывается, 15-летняя девочка нашла пособника для расправы над отцом и мачехой в психушке. Отец девочки жил в разводе с ее матерью (она проживала в Становлянском районе). Недавно мужчина привел в свой дом сожительницу, что вызвало гнев его дочери. На неадекватное поведение девочки обратили внимание в школе, где она училась. В феврале этого года педагоги обратились в полицию с сообщением о том, что ученица девятого класса изводит одноклассников, их родителей и педагогов угрозами и оскорблениями. В итоге в апреле девочка три недели провела на обследовании в областном психоневрологическом диспансере. В мае из психушки ее забрал отец. Кстати, именно там, в клинике, девочка познакомилась с юношей из Ельца, 22-летним Евгением Комовым, который находился в Плеханово на лечении. Мама выпускницы 9 класса сняла для пары квартиру в Ельце.
Кстати, сегодня Хэллоуин. Корреспонденты GOROD48 специально для наших читателей собрали шесть мрачных легенд липецкого фольклора о потустороннем. Осторожно: истории не для слабонервных!
«Отстраивания конкурсов под определенных подрядчиков не будет - это дело подсудное».К этой новости также поступило множество откликов. Региональная власть задумала взять под свое крыло строительство. Что и как – рассказал вице-губернатор Илья Тузов.
Сегодня стали известны подробности убийства и покушения в Ельце. Оказывается, 15-летняя девочка нашла пособника для расправы над отцом и мачехой в психушке. Отец девочки жил в разводе с ее матерью (она проживала в Становлянском районе). Недавно мужчина привел в свой дом сожительницу, что вызвало гнев его дочери. На неадекватное поведение девочки обратили внимание в школе, где она училась. В феврале этого года педагоги обратились в полицию с сообщением о том, что ученица девятого класса изводит одноклассников, их родителей и педагогов угрозами и оскорблениями. В итоге в апреле девочка три недели провела на обследовании в областном психоневрологическом диспансере. В мае из психушки ее забрал отец. Кстати, именно там, в клинике, девочка познакомилась с юношей из Ельца, 22-летним Евгением Комовым, который находился в Плеханово на лечении. Мама выпускницы 9 класса сняла для пары квартиру в Ельце.
Кстати, сегодня Хэллоуин. Корреспонденты GOROD48 специально для наших читателей собрали шесть мрачных легенд липецкого фольклора о потустороннем. Осторожно: истории не для слабонервных!
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