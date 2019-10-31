Фальшивого полицейского задержали в Липецке

Мужчина притворился сотрудником полиции и обманом выманил 20 000 рублей.

30-летний житель Липецка подозревается в 28 эпизодах мошенничества. Мужчину вычислили и задержали полицейские Тамбовской области. Они вышли на след подозреваемого, расследуя один из случаев обмана. В апреле этого года в полицию города Котовск Тамбовской области поступило сообщение о мошенничестве. Потерпевшей стала 72-летняя пенсионерка, которую по телефону обманул собеседник. Он представился сотрудником полиции, который якобы задержал ее сына за незаконное распространение наркотиков. Лже-полицейский предложил освободить сына в обмен на деньги. Женщина согласилась, выполнила условия мошенника - перевести на номер мобильного телефона 20 000 рублей. Пенсионерка перевела указанную сумму и стала ждать звонка от якобы полицейского. После длительного ожидания она самостоятельно перезвонила сыну и узнала, что это был обман.



- Сотрудники котовской полиции в рамках расследования уголовного дела установили номера телефонов, с которого звонил мошенник и куда перечислены деньги. Оба номера были зарегистрированы на территории Липецкой области. В рамках оперативных мероприятий был установлен мужчина, который пользовался данными номерами. 30 октября на территории Липецка 30-летний подозреваемый был задержан и доставлен в Котовск для проведения следственно-оперативных мероприятий. Мужчина признался в совершении мошенничества и в тот же день компенсировал пенсионерке весь причиненный ущерб, -сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.



Тем не менее, у полицейских есть подозрения, что подозреваемый причастен к 27 эпизодам мошеннической деятельности на территории других субъектов Российской Федерации. Устанавливаются и опрашиваются свидетели, проводится сбор улик и доказательств совершения преступлений.