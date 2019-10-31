Общество

15 минут назад

«Все елецкие реконструкции начинаются с варварства»

3 179
#Петровский парк #Елец
«Все елецкие реконструкции начинаются с варварства»

Общественники просят губернатора Игоря Артамонова не укатывать в бетон знаменитый Петровский парк

«Игорь Георгиевич, почему все елецкие планы реконструкций начинаются с варварства и уничтожения всего хорошего, чем привлекателен наш город?». Этот риторический вопрос задали губернатору Липецкой области елецкие общественники в письме. Они сообщают, что строители ООО «Гермес» уничтожают систему знаменитых на все Черноземье прудов Петровского парка.

«Один из водоемов уже начали засыпать песком. Система прудов пережила революцию, войну, и до недавнего времени соответствовала историческому плану, хранящемуся в краеведческом музее», - отмечается в послании.

Отметим, что Петровский парк — часть усадьбы знаменитых елецких купцов Петровых. Они занимались строительством Вознесенского собора. На окраине города Петровы построили дом, при котором находился дендрарий, с экзотическим для России растениями, каскадом прудов, соединённых миниатюрными мостами. В парке располагались домики гостей Петровых. Здесь жили художники, расписывавшие Вознесенский собор, - Клавдий Лебедев и Алексей Корзухин. Источником вдохновения парк стал и для знаменитого композитора Сергея Рахманинова.

Как сообщил GOROD48 руководитель благоустройства парка Александр Курочкин, реконструкция культурного пространства объекта никоим образом не затронет пруды.

- Пруды не засыпаем, а облагораживаем. Мусор уже убрали, впереди — их освещение электричеством. В парке появятся видеонаблюдение, асфальтированные дорожки, детская игровая зона, площадки для волейбола и баскетбола, - подчеркнул Александр Курочкин.

Законность строительных мероприятий проверяет специалист Госдирекции по охране культурного наследия Людмила Черепанникова, заявившая, что «выясняю, вмешались ли строители в конфигурацию Петровских прудов. Опросила нескольких ельчан, живущих по-соседству с парком. Некоторые из них уверяют, что территория прудов уменьшилась. 

Не исключено, что Петровский парк станет выявленным памятником культурного наследия региона. 

Однако неповторимый колорит, ради которого в Елец едут туристы со всего мира, потеряет. Спортивные объекты и современная тротуарная плитка не вписываются в облик, который спроектировали специалисты АО «Липецкгражданпроекта» (именно эта организация проектировала благоустройство парка, прим. GOROD48).  Живописность старого парка отражена на сохранившихся фотографиях XIX века. Строители уверяют, что реконструкция завершится к концу 2019 года.
img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-small-0
img-small-1
img-small-2
3 179
#Петровский парк #Елец

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

МИРОТВОРЕЦ

4 минуты назад
почитайте за ГЕНПОДРЯДЧИКА ООО гермес , штат 3 сотрудника, уставной капитал 11,000 р , вам это о чем нибудь говорит ?
ответить

Всё вам не так

5 минут назад
Ну такие интересные...а куда бордюры и плитку девать? И детскую пластиковую площадке, которая развалится через сезон.
ответить

МИРОТВОРЕЦ

10 минут назад
на )( е ру они видели вас всех ЖИТЕЛЕЙ ЕЛЬЦА ,,,, им главное отмыть денешкоф побольше , все парки закатать в плитку , и отрапортовать !
ответить

Еще в рубрике

Наказания за Хэллоуин в липецких школах не будет
#Хэллоуин
Наказания за Хэллоуин в липецких школах не будет

17 минут назад

Общество
Жители многоквартирного дома в Липецке третью зиму ждут тепла
#жкх #тепло
Жители многоквартирного дома в Липецке третью зиму ждут тепла

24 минуты назад

Общество
Табачную фабрику в Ельце ждет вторая жизнь
#табачная фабрика #культурное наследие
5
Табачную фабрику в Ельце ждет вторая жизнь

57 минут назад

Общество
Разместившего экстремистское видео в соцсети липчанина привлекут к ответсвенности
#экстремизм
8
Разместившего экстремистское видео в соцсети липчанина привлекут к ответсвенности

сегодня, 14:53

Общество
Тарифы ЖКХ для липчан вырастут на 4%
#ЖКХ
35
Тарифы ЖКХ для липчан вырастут на 4%

сегодня, 13:57

Общество
В областной администрации объявили дедлайн по дому-долгострою на Манеже на конец года
#обманутые дольщики
5
В областной администрации объявили дедлайн по дому-долгострою на Манеже на конец года

сегодня, 13:51

Общество