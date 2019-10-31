«Все елецкие реконструкции начинаются с варварства»

Общественники просят губернатора Игоря Артамонова не укатывать в бетон знаменитый Петровский парк

«Игорь Георгиевич, почему все елецкие планы реконструкций начинаются с варварства и уничтожения всего хорошего, чем привлекателен наш город?». Этот риторический вопрос задали губернатору Липецкой области елецкие общественники в письме. Они сообщают, что строители ООО «Гермес» уничтожают систему знаменитых на все Черноземье прудов Петровского парка.



«Один из водоемов уже начали засыпать песком. Система прудов пережила революцию, войну, и до недавнего времени соответствовала историческому плану, хранящемуся в краеведческом музее», - отмечается в послании.



Отметим, что Петровский парк — часть усадьбы знаменитых елецких купцов Петровых. Они занимались строительством Вознесенского собора. На окраине города Петровы построили дом, при котором находился дендрарий, с экзотическим для России растениями, каскадом прудов, соединённых миниатюрными мостами. В парке располагались домики гостей Петровых. Здесь жили художники, расписывавшие Вознесенский собор, - Клавдий Лебедев и Алексей Корзухин. Источником вдохновения парк стал и для знаменитого композитора Сергея Рахманинова.



Как сообщил GOROD48 руководитель благоустройства парка Александр Курочкин, реконструкция культурного пространства объекта никоим образом не затронет пруды.



- Пруды не засыпаем, а облагораживаем. Мусор уже убрали, впереди — их освещение электричеством. В парке появятся видеонаблюдение, асфальтированные дорожки, детская игровая зона, площадки для волейбола и баскетбола, - подчеркнул Александр Курочкин.



Законность строительных мероприятий проверяет специалист Госдирекции по охране культурного наследия Людмила Черепанникова, заявившая, что «выясняю, вмешались ли строители в конфигурацию Петровских прудов. Опросила нескольких ельчан, живущих по-соседству с парком. Некоторые из них уверяют, что территория прудов уменьшилась.



Не исключено, что Петровский парк станет выявленным памятником культурного наследия региона.



Однако неповторимый колорит, ради которого в Елец едут туристы со всего мира, потеряет. Спортивные объекты и современная тротуарная плитка не вписываются в облик, который спроектировали специалисты АО «Липецкгражданпроекта» (именно эта организация проектировала благоустройство парка, прим. GOROD48). Живописность старого парка отражена на сохранившихся фотографиях XIX века. Строители уверяют, что реконструкция завершится к концу 2019 года.

