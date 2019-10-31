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Разместившего экстремистское видео в соцсети липчанина привлекут к ответсвенности

8 640
#экстремизм
Разместившего экстремистское видео в соцсети липчанина привлекут к ответсвенности

Прокуратура Левобережного района Липецка провела проверку информации ЦПЭ УМВД России по Липецкой области о нарушении 23-летним липчанином федерального законодательства о противодействии экстремистской деятельности.

Так, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в разделе «видеозаписи» он разместил видеоматериал, который решением суда признан экстремистским, сообщили в прокуратуре Липецкой области.

Материал был размещен в свободном доступе и был доступен для копирования. 

Молодой человек признал данный факт, однако сослался на то, что не догадывался об экстремистском характере размещенного им информационного материала. 

Вместе с тем, данное обстоятельство не является основанием для освобождения от предусмотренной законом ответственности. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" на территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. 

Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения организации, осуществившей производство таких материалов. Федеральный список экстремистских материалов размещается в сети "Интернет" на сайте федерального органа государственной регистрации.

По результатам проверки в отношении правонарушителя было возбуждено административное дело по ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа для граждан в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства; на должностных лиц - от 2 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства; на юридических лиц - от 100 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства.
8 640
#экстремизм

Комментарии (8)

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Качок

2 минуты назад
А бабка вон которая замерзает, я так понимаю далеко не патриот, а? Кто она, а?
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Качок

6 минут назад
Я так понимаю экстремисты это кто против. А патриоты это кто за, а?
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светлана

16 минут назад
поскорее бы ваше отключили этот интернет вместе с ютубами шмутубами-портят нашу молодёжь!!!!!!!!!!!!!даздравствует чебурнет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Я

16 минут назад
А поподробнее можно, что за материал то? А то написали, что экстремистский, а в чем экстрим не сообщаете, может враки все?
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Любопытный

17 минут назад
Интересно, а когда-нибудь коррупцию по ответственности приравняют к экстремистской деятельности? Спер миллиарды из бюджета минобороны - это, вроде как, буханку белого хлеба и банку черной икры.
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Можно поподробнее

43 минуты назад
Что на видео было? Митинги, где росгвардейцы людей избивали?
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А когда

50 минут назад
Путина будут привлекать к ответственности за геноцид и обнищание населения ???!.
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Слава ВВП!

54 минуты назад
Слава великой партии ЕдинаяРоссия, слава Олегу Петрович у, бывшему руководителю слава всем нынешним руководителям и долгих лет. Мы с вами! Удачи вам во всех продолжениях и новых начинаниях! Вот так наверное лучше будет. От тысячи до трёх чтойнто не охота платить. Лучше на эти деньги ребятишкам чего нить купить.
ответить

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