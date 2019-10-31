Разместившего экстремистское видео в соцсети липчанина привлекут к ответсвенности

Прокуратура Левобережного района Липецка провела проверку информации ЦПЭ УМВД России по Липецкой области о нарушении 23-летним липчанином федерального законодательства о противодействии экстремистской деятельности.

Так, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в разделе «видеозаписи» он разместил видеоматериал, который решением суда признан экстремистским, сообщили в прокуратуре Липецкой области.



Материал был размещен в свободном доступе и был доступен для копирования.



Молодой человек признал данный факт, однако сослался на то, что не догадывался об экстремистском характере размещенного им информационного материала.



Вместе с тем, данное обстоятельство не является основанием для освобождения от предусмотренной законом ответственности.



В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" на территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения.



Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения организации, осуществившей производство таких материалов. Федеральный список экстремистских материалов размещается в сети "Интернет" на сайте федерального органа государственной регистрации.



По результатам проверки в отношении правонарушителя было возбуждено административное дело по ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов).



Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа для граждан в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства; на должностных лиц - от 2 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства; на юридических лиц - от 100 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства.

