сегодня, 14:42
Липчанин украл фотоаппарат, золотое кольцо и... 13 крышек от канализационных люков
Отделом по расследованию преступлений против личности и против собственности СУ УМВД России по Липецку в суд направлено уголовное дело по обвинению 26-летнего ранее судимого жителя областного центра в совершении серии краж и мошенничества.
Кроме того установлено, что в период с февраля по май 2019 года на территории города Липецка обвиняемый совершил кражу 13 канализационных крышек, причинив ущерб на общую сумму 33 тысячи рублей.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения вопроса по существу, сообщает УМВД России по Липецку.
Уборщица
Артурчик
Фрэнк Гудвин
Аноним.
Хи хи
Яков Ляксанч