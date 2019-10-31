Происшествия

сегодня, 14:42

Липчанин украл фотоаппарат, золотое кольцо и... 13 крышек от канализационных люков

6 478
#кража
Липчанин украл фотоаппарат, золотое кольцо и... 13 крышек от канализационных люков

Отделом по расследованию преступлений против личности и против собственности СУ УМВД России по Липецку в суд направлено уголовное дело по обвинению 26-летнего ранее судимого жителя областного центра в совершении серии краж и мошенничества.

Установлено, что в январе текущего года обвиняемый, находясь в квартире у своей знакомой, завладел ее фотоаппаратом, введя ее в заблуждение. Затем он вышел из квартиры с похищенным имуществом, якобы, для передачи своему брату, после чего с места преступления скрылся. Фотоаппаратом мужчина распорядился по своему усмотрению. Ранее у потерпевшей злоумышленник похитил золотое кольцо стоимостью 10 тысяч рублей. Общий ущерб, причиненный преступными действиями подозреваемого, составил 24 тысячи рублей.

Кроме того установлено, что в период с февраля по май 2019 года на территории города Липецка обвиняемый совершил кражу 13 канализационных крышек, причинив ущерб на общую сумму 33 тысячи рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения вопроса по существу, сообщает УМВД России по Липецку.
6 478
#кража

Комментарии (6)

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Уборщица

5 минут назад
Крышки от люков походу тоже у своих подружек подрезал)))
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Артурчик

15 минут назад
Это он практику проходил перед зачислением в управление госзакупок.
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Фрэнк Гудвин

37 минут назад
Мельчает молодёжь, мельчает...
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Аноним.

49 минут назад
МОЛОДЕЦ !!! - ХОРОШО УТРОИЛСЯ , - НА БИРЖЕ ТРУДА !!! - ХА - ХА - ХА . - НЕ , - КАЧЕГАРЫ МЫ , - НЕ ... - ПЛОТНИКИ , МЫ ПРОСТО ЛЮБИМ - ВО-РО-ВА-А-АТЬ !!! - МЫ , - КАК ... - " ПОЮЩИЕ , - В ... - ТЕРНОВНИКЕ , КТО - " НЕ ВОРУЕТ , - ТОТ ... - " ДУ-РА-К " !!! РАБОТАТЬ И ПРИ ЭТОМ - ВОРОВАТЬ ...- ХОРОШО !!! - А КОГДА - СВОРУЕШЬ , И , - НЕ ПОЙМАЛИ ,... - " ЕЩЕ , - ЛУЧШЕ " !!! ВИЦИН. НИКУЛИН. МОРГУНОВ. ЛА, - ЛА,ЛА, - ЛА,ЛА, - ЛА , ЛА - У , - ВОРОВ - УЙМА ... - БАБЛА !!! ЛЯ, - ЛЯ , ЛЯ , - ЛЯ , ЛЯ , - ЛЯ , ЛЯ . - КРУ-ГОМ - ОДНИ ЛИШ ... - ТО-ПО-ЛЯ !!! ЛЯ-Я-Я-Я-Я-Я-Я-Я-Я...........
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Хи хи

57 минут назад
Все глухари повесили?
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Яков Ляксанч

сегодня, 14:51
Ищите Коляна с лысым, это они.
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