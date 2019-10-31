Липчанин украл фотоаппарат, золотое кольцо и... 13 крышек от канализационных люков

Отделом по расследованию преступлений против личности и против собственности СУ УМВД России по Липецку в суд направлено уголовное дело по обвинению 26-летнего ранее судимого жителя областного центра в совершении серии краж и мошенничества.

Установлено, что в январе текущего года обвиняемый, находясь в квартире у своей знакомой, завладел ее фотоаппаратом, введя ее в заблуждение. Затем он вышел из квартиры с похищенным имуществом, якобы, для передачи своему брату, после чего с места преступления скрылся. Фотоаппаратом мужчина распорядился по своему усмотрению. Ранее у потерпевшей злоумышленник похитил золотое кольцо стоимостью 10 тысяч рублей. Общий ущерб, причиненный преступными действиями подозреваемого, составил 24 тысячи рублей.



Кроме того установлено, что в период с февраля по май 2019 года на территории города Липецка обвиняемый совершил кражу 13 канализационных крышек, причинив ущерб на общую сумму 33 тысячи рублей.



В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения вопроса по существу, сообщает УМВД России по Липецку.

