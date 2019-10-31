В России
14 минут назад
Ребенок умер во время тихого часа в детском саду
Следователи и контролирующие органы начали проверку.
Вчера днем в одном из детских садов Ухты республики Коми произошла трагедия. Пятилетний ребенок умер во время тихого часа, около 15:00, сообщают местные СМИ. Трагедия произошла в детском садике №11 на Интернациональной улице, дом 62.
В пресс-службе СУ СК России по Коми подтвердили факт гибели воспитанника. По данному факту проводится проверка. Родители уже обратились в прокуратуру, возбуждено уголовное дело. Воспитательница, в группе которой произошла трагедия, продолжает работать
В одной из групп в социальной сети "ВКонтакте" сообщалось, что ребенок мог захлебнуться рвотной массой. Однако источник, близкий к правоохранительным органам регионам, опроверг РИА Новости эту информацию. При этом он не смог назвать причины произошедшего, уточнив лишь, что погибла девочка.
В пресс-службе СУ СК России по Коми подтвердили факт гибели воспитанника. По данному факту проводится проверка. Родители уже обратились в прокуратуру, возбуждено уголовное дело. Воспитательница, в группе которой произошла трагедия, продолжает работать
В одной из групп в социальной сети "ВКонтакте" сообщалось, что ребенок мог захлебнуться рвотной массой. Однако источник, близкий к правоохранительным органам регионам, опроверг РИА Новости эту информацию. При этом он не смог назвать причины произошедшего, уточнив лишь, что погибла девочка.