В России

14 минут назад

Ребенок умер во время тихого часа в детском саду

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#детский сад #дети
Ребенок умер во время тихого часа в детском саду

Следователи и контролирующие органы начали проверку.

Вчера днем в одном из детских садов Ухты республики Коми произошла трагедия. Пятилетний ребенок умер во время тихого часа, около 15:00, сообщают местные СМИ. Трагедия произошла в детском садике №11 на Интернациональной улице, дом 62.

В пресс-службе СУ СК России по Коми подтвердили факт гибели воспитанника. По данному факту проводится проверка. Родители уже обратились в прокуратуру, возбуждено уголовное дело. Воспитательница, в группе которой произошла трагедия, продолжает работать

В одной из групп в социальной сети "ВКонтакте" сообщалось, что ребенок мог захлебнуться рвотной массой. Однако источник, близкий к правоохранительным органам регионам, опроверг РИА Новости эту информацию. При этом он не смог назвать причины произошедшего, уточнив лишь, что погибла девочка.
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#детский сад #дети

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