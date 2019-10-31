В России
19 минут назад
Объяснен рост смертности от рака в России
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Основная проблема — старики.
Рост смертности россиян от онкологических заболеваний связан с общим старением населения страны, считает доцент кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская. В стране живут около 32 млн россиян старше 60 лет. Таких россиян онкологи приписывают группе риска по онкологии, так как средний возраст диагностики рака молочной железы — 60 лет, а доля женщин в этом возрасте будет в ближайшие 10 лет только расти.
Ранее были опубликованы данные Росстата, согласно которым в январе — сентябре число умерших от злокачественных новообразований составило 200 тысяч человек по сравнению с 197 тысячами за тот же период прошлого года. При этом естественная убыль населения за это время немного снизилась — с 1,26 до 1,23 миллиона человек, уточняет РИА Новости.
Ранее Российское общество клинической онкологии назвало средний возраст диагностики рака у россиян — 64,5 года. У женщин заболевания выявляют незначительно раньше, чем у мужчин: 64,2 против 64,9 года. С 2008 года показатель вырос в среднем на год, приводит данные «Лента».
Ранее были опубликованы данные Росстата, согласно которым в январе — сентябре число умерших от злокачественных новообразований составило 200 тысяч человек по сравнению с 197 тысячами за тот же период прошлого года. При этом естественная убыль населения за это время немного снизилась — с 1,26 до 1,23 миллиона человек, уточняет РИА Новости.
Ранее Российское общество клинической онкологии назвало средний возраст диагностики рака у россиян — 64,5 года. У женщин заболевания выявляют незначительно раньше, чем у мужчин: 64,2 против 64,9 года. С 2008 года показатель вырос в среднем на год, приводит данные «Лента».
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