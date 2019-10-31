Женщина бросила младенца на пороге поликлиники

Мать оставила дочь в коляске.

Женщина оставила свою грудную дочь в коляске возле поликлиники в Волгограде. В отношении матери возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.



- Дознавателем отдела полиции УМВД России по Волгограду в отношении 28-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ, - сказала Волк.



Ранее в дежурную часть полиции в Волгограде поступило сообщение о том, что возле детской поликлиники найден младенец в коляске. Полицейским удалось выяснить, что свою грудную дочь оставила ранее судимая женщина. По данным ведомства, мать пояснила, что оставила ребенка у входа в поликлинику, потому что ей надо было срочно уехать. Теперь нерадивой матери грозит до одного года заключения за оставление ребенка в опасности.