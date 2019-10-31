Общество
37 минут назад
В областной администрации объявили дедлайн по дому-долгострою на Манеже на конец года
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Власти решат, сносить ли ЖК "Наполеон" или достраивать.
Сегодня вице-губернатор Илья Тузов в ходе своего брифинга ответил на вопрос о судьбе дома-долгостроя на улице 50 лет НЛМК.
- В Липецкой области - двадцать проблемных домов. По всем их них, кроме дома на улице 50 лет НЛМК, решен вопрос окончания строительства. Остался только он, тяжелый объект, незаконсервированный. Сейчас идет техническая экспертиза этого дома. Если будет возможно достроить его, достроим. «Дом.РФ» может профинансировать строительство (до марта 2018 года - Агентство ипотечного жилищного кредитования, государственная компания, задачей которого является комплексная поддержка жилищного сектора России и повышение доступности жилья для граждан. - Прим. GOROD48). Деньги на это по условиям софинансирования в областном бюджете есть. А если нет, то... Я лично переживаю на этот счет. Будем тогда искать варианты, как разойтись с дольщиками по деньгам. Дедлайн - конец года, - сказал вице-губернатор.
Напомним, что ЖК «Наполеон» - старейший объект-долгострой гражданского назначения в Липецке. Его начала строить в 2006 году компания «СУ-10 Трест Липецкстрой». Причем сразу же - с нарушениями закона. Так, разрешение на строительство застройщик получил на два подъезда, но позже стал пристраивать к дому еще два, попутно продавая несуществующие квартиры! В итоге было заявлено, что в четырехподъездном ЖК 303 квартиры, а обманутых дольщиков по факту оказалось… 314! В итоге в прошлом году у застройщика отобрали права на земельный участок, компания была обанкрочена, а руководитель ООО «СУ-10 треста «Липецкстрой» Андрей Шевелев попал под суд по обвинению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).
Уголовное дело было возбуждено 16 апреля прошлого года на основании материалов проверки заявлений десятков обманутых дольщиков, оплативших в полном размере, но так и не получивших квартир в третьей блок-секции дома на Манеже. По версии следствия, Андрей Шевелев вопреки имеющемуся разрешению на строительство двухподъездной высотки взял и построил третий подъезд, а также довел количество этажей до 17-ти. Одновременно по указанию директора строительной организации представители компании-застройщика в 2014-2015 годах продавали квартиры в подъезде, не предусмотренном первоначальной проектно-разрешительной документации.
Потерпевшими по данному головному делу проходят 59 дольщиков, которым причинен ущерб в размере 119,9 млн рублей. Сам подсудимый своей вины не признал. Андрей Шевелев утверждает, что получил от дольщиков 300 млн рублей, добавил к ним еще 200 миллионов, но не достроил дом «из-за бездарных действий прежних руководителей области».
- В Липецкой области - двадцать проблемных домов. По всем их них, кроме дома на улице 50 лет НЛМК, решен вопрос окончания строительства. Остался только он, тяжелый объект, незаконсервированный. Сейчас идет техническая экспертиза этого дома. Если будет возможно достроить его, достроим. «Дом.РФ» может профинансировать строительство (до марта 2018 года - Агентство ипотечного жилищного кредитования, государственная компания, задачей которого является комплексная поддержка жилищного сектора России и повышение доступности жилья для граждан. - Прим. GOROD48). Деньги на это по условиям софинансирования в областном бюджете есть. А если нет, то... Я лично переживаю на этот счет. Будем тогда искать варианты, как разойтись с дольщиками по деньгам. Дедлайн - конец года, - сказал вице-губернатор.
Напомним, что ЖК «Наполеон» - старейший объект-долгострой гражданского назначения в Липецке. Его начала строить в 2006 году компания «СУ-10 Трест Липецкстрой». Причем сразу же - с нарушениями закона. Так, разрешение на строительство застройщик получил на два подъезда, но позже стал пристраивать к дому еще два, попутно продавая несуществующие квартиры! В итоге было заявлено, что в четырехподъездном ЖК 303 квартиры, а обманутых дольщиков по факту оказалось… 314! В итоге в прошлом году у застройщика отобрали права на земельный участок, компания была обанкрочена, а руководитель ООО «СУ-10 треста «Липецкстрой» Андрей Шевелев попал под суд по обвинению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).
Уголовное дело было возбуждено 16 апреля прошлого года на основании материалов проверки заявлений десятков обманутых дольщиков, оплативших в полном размере, но так и не получивших квартир в третьей блок-секции дома на Манеже. По версии следствия, Андрей Шевелев вопреки имеющемуся разрешению на строительство двухподъездной высотки взял и построил третий подъезд, а также довел количество этажей до 17-ти. Одновременно по указанию директора строительной организации представители компании-застройщика в 2014-2015 годах продавали квартиры в подъезде, не предусмотренном первоначальной проектно-разрешительной документации.
Потерпевшими по данному головному делу проходят 59 дольщиков, которым причинен ущерб в размере 119,9 млн рублей. Сам подсудимый своей вины не признал. Андрей Шевелев утверждает, что получил от дольщиков 300 млн рублей, добавил к ним еще 200 миллионов, но не достроил дом «из-за бездарных действий прежних руководителей области».
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